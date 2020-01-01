Один купляв дрова через інтернет, інший – неіснуючу автівку: як шахраї видурюють гроші у волинян

Минулої доби до поліції Волині звернулося шестеро громадян, котрі потерпіли від шахраїв.У Горохівському районі чоловік втратив понад 5 тисяч гривень. Потерпілий через інтернет-сайт замовив дрова, гроші перерахував через термінал самообслуговування. Очікуваного замовлення так і не отримав, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.До жителя Старовижівського району через соцмережу звернулися шахраї під приводом надання матеріальної допомоги нібито знайомому потерпілого. Чоловік перерахував зловмисникам 2 тисячі гривень.Жителю Турійського району шахраї продавали неіснуючий автомобіль. Понад 13 тисяч гривень волинянин перерахував через термінал самообслуговування.Лучанка потерпіла на 6 тисяч гривень під час купівлі мобільного телефону. Жінка скористалась «послугами» шахрайського сайту. Гроші списалися на користь зловмисників. У лучанина під приводом працевлаштування через інтернет-сайт виманили тисячу гривень.У Луцьку шахрай зателефонував до потерпілого, представився працівником фінансової установи та під приводом захисту банківської картки, заволодів її реквізитами. Внаслідок таких дій з рахунку лучанина зникла значна сума грошей.Поліція надає декілька порад як не потрапити у тенета шахраїв:- будь-які покупки в мережі Інтернет відправляйте чи отримуйте накладеним платежем або оплачуйте їх під час особистої зустрічі, особливо коли їх ціна підозріло низька;- здійснюйте платежі лише через офіційні перевірені сайти. Не ризикуйте оплачувати рахунки через незнайомі ресурси, особливо коли ціна комісії занижена;- не повідомляйте номерів банківської карти, чи номерів CVV2-коду третім особам, така інформація є конфіденційною і недоступна навіть працівникам банків;- якщо вам надали номер карти для передоплати, радимо зайти на сайт кіберполіції. В розділі «STOP FRAUD» ви зможете перевірити зазначений рахунок, чи не входить він до переліку шахрайських;- завжди ігноруйте дзвінки і SMS з невідомих номерів з проханням кудись передзвонити або щось перерахувати.