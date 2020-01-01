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Один купляв дрова через інтернет, інший – неіснуючу автівку: як шахраї видурюють гроші у волинян

Один купляв дрова через інтернет, інший – неіснуючу автівку: як шахраї видурюють гроші у волинян
Минулої доби до поліції Волині звернулося шестеро громадян, котрі потерпіли від шахраїв.

У Горохівському районі чоловік втратив понад 5 тисяч гривень. Потерпілий через інтернет-сайт замовив дрова, гроші перерахував через термінал самообслуговування. Очікуваного замовлення так і не отримав, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

До жителя Старовижівського району через соцмережу звернулися шахраї під приводом надання матеріальної допомоги нібито знайомому потерпілого. Чоловік перерахував зловмисникам 2 тисячі гривень.

Жителю Турійського району шахраї продавали неіснуючий автомобіль. Понад 13 тисяч гривень волинянин перерахував через термінал самообслуговування.

Лучанка потерпіла на 6 тисяч гривень під час купівлі мобільного телефону. Жінка скористалась «послугами» шахрайського сайту. Гроші списалися на користь зловмисників. У лучанина під приводом працевлаштування через інтернет-сайт виманили тисячу гривень.

У Луцьку шахрай зателефонував до потерпілого, представився працівником фінансової установи та під приводом захисту банківської картки, заволодів її реквізитами. Внаслідок таких дій з рахунку лучанина зникла значна сума грошей.

Поліція надає декілька порад як не потрапити у тенета шахраїв:

- будь-які покупки в мережі Інтернет відправляйте чи отримуйте накладеним платежем або оплачуйте їх під час особистої зустрічі, особливо коли їх ціна підозріло низька;

- здійснюйте платежі лише через офіційні перевірені сайти. Не ризикуйте оплачувати рахунки через незнайомі ресурси, особливо коли ціна комісії занижена;

- не повідомляйте номерів банківської карти, чи номерів CVV2-коду третім особам, така інформація є конфіденційною і недоступна навіть працівникам банків;

- якщо вам надали номер карти для передоплати, радимо зайти на сайт кіберполіції. В розділі «STOP FRAUD» ви зможете перевірити зазначений рахунок, чи не входить він до переліку шахрайських;

- завжди ігноруйте дзвінки і SMS з невідомих номерів з проханням кудись передзвонити або щось перерахувати.




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Теги: шахраї, волиняни
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