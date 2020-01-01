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Прикордонника Луцького загону зловили на хабарі у 2000 доларів. ФОТО

Прикордонника Луцького загону зловили на хабарі у 2000 доларів. ФОТО
ДБР викрило на хабарі у 2000 тисячі доларів США інспектора одного з відділів Луцького прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, прикордонник спільно з цивільними особами налагодив механізм вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння у незаконному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України з Республіки Білорусь на територію України поза місцями розташувань пунктів пропуску.

Правоохоронці задокументували кілька фактів одержання прикордонником неправомірної вигоди на загальну сумі 2 000 доларів США. Під час одержання другої частини хабара слідчі ДБР затримали прикордонника в порядку статті 208 КПК України.

Прикордонника Луцького загону зловили на хабарі у 2000 доларів. ФОТО
Прикордонника Луцького загону зловили на хабарі у 2000 доларів. ФОТО
Прикордонника Луцького загону зловили на хабарі у 2000 доларів. ФОТО


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Теги: хабар, прикордонник, Луцький загін
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