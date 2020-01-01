Прикордонника Луцького загону зловили на хабарі у 2000 доларів. ФОТО





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За попередньою інформацією, прикордонник спільно з цивільними особами налагодив механізм вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння у незаконному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України з Республіки Білорусь на територію України поза місцями розташувань пунктів пропуску.



Правоохоронці задокументували кілька фактів одержання прикордонником неправомірної вигоди на загальну сумі 2 000 доларів США. Під час одержання другої частини хабара слідчі ДБР затримали прикордонника в порядку статті 208 КПК України.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДБР викрило на хабарі у 2000 тисячі доларів США інспектора одного з відділів Луцького прикордонного загону Державної прикордонної служби України.Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.За попередньою інформацією, прикордонник спільно з цивільними особами налагодив механізм вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння у незаконному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України з Республіки Білорусь на територію України поза місцями розташувань пунктів пропуску.Правоохоронці задокументували кілька фактів одержання прикордонником неправомірної вигоди на загальну сумі 2 000 доларів США. Під час одержання другої частини хабара слідчі ДБР затримали прикордонника в порядку статті 208 КПК України.

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