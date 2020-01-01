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Злодій у під’їзді будинку біля ліфта пограбував лучанина

Злодій у під’їзді будинку біля ліфта пограбував лучанина
У Луцьку злодій посеред дня пограбував чоловіка.

Пригода трапилася у неділю, 4 жовтня, на проспекті Молоді, – інформує ГУНП у Волинській області.

Так, близько 11 години потерпілий, 27-річний житель обласного центру, повертався із пакунками додому. Коли чоловік зайшов у під’їзд будинку, для зручності щоб викликати ліфт, взяв клатч з грошима під руку. Цим і скористався злодій, котрий вирвав гаманець у заявника та втік. Сума завданих матеріальних збитків склала 6 тис. грн.

Згодом поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 31-річний житель Луцька.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.






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Теги: злодій, пограбування, під’їзд, будинок, Луцьк
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