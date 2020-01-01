Злодій у під’їзді будинку біля ліфта пограбував лучанина
Сьогодні, 13:40
У Луцьку злодій посеред дня пограбував чоловіка.
Пригода трапилася у неділю, 4 жовтня, на проспекті Молоді, – інформує ГУНП у Волинській області.
Так, близько 11 години потерпілий, 27-річний житель обласного центру, повертався із пакунками додому. Коли чоловік зайшов у під’їзд будинку, для зручності щоб викликати ліфт, взяв клатч з грошима під руку. Цим і скористався злодій, котрий вирвав гаманець у заявника та втік. Сума завданих матеріальних збитків склала 6 тис. грн.
Згодом поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 31-річний житель Луцька.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.
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Пригода трапилася у неділю, 4 жовтня, на проспекті Молоді, – інформує ГУНП у Волинській області.
Так, близько 11 години потерпілий, 27-річний житель обласного центру, повертався із пакунками додому. Коли чоловік зайшов у під’їзд будинку, для зручності щоб викликати ліфт, взяв клатч з грошима під руку. Цим і скористався злодій, котрий вирвав гаманець у заявника та втік. Сума завданих матеріальних збитків склала 6 тис. грн.
Згодом поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 31-річний житель Луцька.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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