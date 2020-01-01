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Ігор Палиця: «Відповідальність за дотримання маскового режиму мають нести керівники підприємств»

Ігор Палиця: «Відповідальність за дотримання маскового режиму мають нести керівники підприємств»
Штрафувати людей у транспорті за відсутність маски сьогодні – не вихід. Ці штрафи ніхто не буде сплачувати. Але є керівники транспортних підприємств, які й мають нести юридичну та кримінальну відповідальність за дотримання епідеміологічних норм.

Таку думку в ефірі ток-шоу «Право на владу» висловив лідер партії «ЗА МАЙБУТНЄ» Ігор Палиця. Це стосується і директорів ресторанів, де персонал не вдягає маски, і будь-яких інших підприємств чи установ.

«На превеликий жаль, у нас люди звикли, що поліцію можна ображати. Люди звикли, що якщо ти був в АТО й у тебе військова форма, ти можеш кидатися на поліцію. І поліція не відповідає, тому що вона боїться. Сьогодні поліцейський скаже комусь: «Одягніть маску», його просто не будуть слухати. Ми зараз це не змінимо», − сказав політик.

Ігор Палиця навів приклад: ще в березні, коли країна пішла на карантин, він мав розмову з керівником одного з великих підприємств Луцька, який просив не зупиняти роботу й дозволити далі працювати.

«Я поставив умову: перевозити людей на підприємство найнятим транспортом, відповідати, що в цих автобусах усі люди будуть у масках, і на підприємстві всі люди працюватимуть у масках. Якщо цього не буде – підприємство буде закрите, а керівник понесе кримінальну відповідальність. Ми потисли руки, підприємство запрацювало, і ніхто не захворів.

Керівник має відповідати своєю шкурою за людей. По-іншому нічого не буде», − наголосив Ігор Палиця і додав, що й поліція так само має відповідати за свої дії, а не закривати очі на порушення карантину за хабарі.

Жорсткого карантину вводити не можна, впевнений Ігор Палиця. Треба переконувати людей носити маски й дотримуватися дистанції. Інакше країна й люди залишаться без грошей.


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Теги: За майбутнє, політична реклама, Ігор Палиця, вибори
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