25-річному українцю заборонили виїжджати з Польщі, бо хлопець, з яким він разом проживав, випав з вікна





Як пoвідoмляє



У ніч з 5-го на 6 жовтня з квартири на 5-му поверсі випав 20-річний юнак. Він вижив, але його госпіталізували у важкому стані з серйозними травмами. Правоохоронці затримали п'ятьох молодих чоловіків, з якими він спільно проживав у помешканні. Серед них – 1 працюючий поляк, 2 працюючих українців та 2 студентів з Білорусі.



Звинувачення пред'явили лише 25-річному громадянину України. Встановили, що між ним та 20-річним юнаком дійшло до штовханини незадовго до того, як останній випав з вікна. Точні причини конфлікту наразі невідомі. Українцю заборонили виїжджати з Польщі на час слідства, однак відпустили додому.



Інших 4-х затриманих також відпустили, у справі вони проходитимуть в якості свідків. Правоохоронці кажуть, що поки немає доказів причетності когось з цієї п’ятірки, в тому числі українця, до падіння з вікна співмешканця. Наразі розглядають варіант нещасного випадку. Однак прокуратура ініціювала додаткові експертизи, щоб спробувати встановити істину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25-річному українцю з Жешува пред'явили звинувачення, але відпустили на підписку про невиїзд.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на rzeszow-news.pl, виною всьому інцидент, який стався в квартирі, де проживали студенти та працюючі особи.У ніч з 5-го на 6 жовтня з квартири на 5-му поверсі випав 20-річний юнак. Він вижив, але його госпіталізували у важкому стані з серйозними травмами. Правоохоронці затримали п'ятьох молодих чоловіків, з якими він спільно проживав у помешканні. Серед них – 1 працюючий поляк, 2 працюючих українців та 2 студентів з Білорусі.Звинувачення пред'явили лише 25-річному громадянину України. Встановили, що між ним та 20-річним юнаком дійшло до штовханини незадовго до того, як останній випав з вікна. Точні причини конфлікту наразі невідомі. Українцю заборонили виїжджати з Польщі на час слідства, однак відпустили додому.Інших 4-х затриманих також відпустили, у справі вони проходитимуть в якості свідків. Правоохоронці кажуть, що поки немає доказів причетності когось з цієї п’ятірки, в тому числі українця, до падіння з вікна співмешканця. Наразі розглядають варіант нещасного випадку. Однак прокуратура ініціювала додаткові експертизи, щоб спробувати встановити істину.

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