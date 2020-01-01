вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

25-річному українцю заборонили виїжджати з Польщі, бо хлопець, з яким він разом проживав, випав з вікна

25-річному українцю заборонили виїжджати з Польщі, бо хлопець, з яким він разом проживав, випав з вікна
25-річному українцю з Жешува пред'явили звинувачення, але відпустили на підписку про невиїзд.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на rzeszow-news.pl, виною всьому інцидент, який стався в квартирі, де проживали студенти та працюючі особи.

У ніч з 5-го на 6 жовтня з квартири на 5-му поверсі випав 20-річний юнак. Він вижив, але його госпіталізували у важкому стані з серйозними травмами. Правоохоронці затримали п'ятьох молодих чоловіків, з якими він спільно проживав у помешканні. Серед них – 1 працюючий поляк, 2 працюючих українців та 2 студентів з Білорусі.

Звинувачення пред'явили лише 25-річному громадянину України. Встановили, що між ним та 20-річним юнаком дійшло до штовханини незадовго до того, як останній випав з вікна. Точні причини конфлікту наразі невідомі. Українцю заборонили виїжджати з Польщі на час слідства, однак відпустили додому.

Інших 4-х затриманих також відпустили, у справі вони проходитимуть в якості свідків. Правоохоронці кажуть, що поки немає доказів причетності когось з цієї п’ятірки, в тому числі українця, до падіння з вікна співмешканця. Наразі розглядають варіант нещасного випадку. Однак прокуратура ініціювала додаткові експертизи, щоб спробувати встановити істину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, українець, падіння з вікна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За добу коронавірус виявили у 4 учнів та 17 працівників волинських шкіл
Сьогодні, 14:37
Ситуація може швидко вийти з-під контролю, – головний санлікар Волині про зростання кількості хворих на COVID-19
Сьогодні, 14:27
25-річному українцю заборонили виїжджати з Польщі, бо хлопець, з яким він разом проживав, випав з вікна
Сьогодні, 14:25
На Волині від ускладнень коронавірусу померли двоє пенсіонерів
Сьогодні, 14:17
Ігор Палиця: «Відповідальність за дотримання маскового режиму мають нести керівники підприємств»
Сьогодні, 14:05
Схожі новини
У Польщі важко поранили ножем заробітчанина з України, чоловік – у комі У Польщі важко поранили ножем заробітчанина з України, чоловік – у комі
07 жовтень, 13:36
У Польщі хлопець з України на смерть збив велосипедиста і втік з місця пригоди У Польщі хлопець з України на смерть збив велосипедиста і втік з місця пригоди
01 жовтень, 16:27
У Польщі на підприємстві загинув 37-річний українець У Польщі на підприємстві загинув 37-річний українець
30 вересень, 14:42
У Польщі в аварії згорів автомобіль: постраждало четверо українців. ФОТО У Польщі в аварії згорів автомобіль: постраждало четверо українців. ФОТО
29 вересень, 15:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зменшує об'єм відходів у 3-4 рази: у Луцьку презентували нове обладнання для очисних споруд
Сьогодні, 15:32
 0
У Ковелі з’явилась зупинка з сонячними батареями, де можна заряджати телефон
Сьогодні, 15:09
 0
На Рівненщині – автотроща: є загиблі та травмовані. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:00
 0
За добу коронавірус виявили у 4 учнів та 17 працівників волинських шкіл
Сьогодні, 14:37
 0
Ситуація може швидко вийти з-під контролю, – головний санлікар Волині про зростання кількості хворих на COVID-19
Сьогодні, 14:27
 0
Медіа
відео
1/8