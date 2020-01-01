На Волині від ускладнень коронавірусу померли двоє пенсіонерів





Про це йшлося у п’ятницю, 9 жовтня, під час брифінгу в ОДА.



Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що померла мешканка Луцька 78 років та 70-річний житель Ковельського району.



«Вони лікувалися в інфекційних стаціонарах області. Мали супутні захворювання, зокрема захворювання серцево-судинної системи», - сказала Янко.



Кількість померлих у вересні збільшилась на 26 %. Із початку жовтня в області зареєстрували 22 летальні випадки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу у Волинській області зафіксували два летальні випадки внаслідок коронавірусної інфекції.Про це йшлося у п’ятницю, 9 жовтня, під час брифінгу в ОДА.Головний державний санітарний лікар Волинської областіповідомила, що померла мешканка Луцька 78 років та 70-річний житель Ковельського району.«Вони лікувалися в інфекційних стаціонарах області. Мали супутні захворювання, зокрема захворювання серцево-судинної системи», - сказала Янко.Кількість померлих у вересні збільшилась на 26 %. Із початку жовтня в області зареєстрували 22 летальні випадки.

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