На Волині від ускладнень коронавірусу померли двоє пенсіонерів
Сьогодні, 14:17
За добу у Волинській області зафіксували два летальні випадки внаслідок коронавірусної інфекції.
Про це йшлося у п’ятницю, 9 жовтня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що померла мешканка Луцька 78 років та 70-річний житель Ковельського району.
«Вони лікувалися в інфекційних стаціонарах області. Мали супутні захворювання, зокрема захворювання серцево-судинної системи», - сказала Янко.
Кількість померлих у вересні збільшилась на 26 %. Із початку жовтня в області зареєстрували 22 летальні випадки.
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Про це йшлося у п’ятницю, 9 жовтня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що померла мешканка Луцька 78 років та 70-річний житель Ковельського району.
«Вони лікувалися в інфекційних стаціонарах області. Мали супутні захворювання, зокрема захворювання серцево-судинної системи», - сказала Янко.
Кількість померлих у вересні збільшилась на 26 %. Із початку жовтня в області зареєстрували 22 летальні випадки.
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