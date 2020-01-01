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На Волині від ускладнень коронавірусу померли двоє пенсіонерів

На Волині від ускладнень коронавірусу померли двоє пенсіонерів
За добу у Волинській області зафіксували два летальні випадки внаслідок коронавірусної інфекції.

Про це йшлося у п’ятницю, 9 жовтня, під час брифінгу в ОДА.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що померла мешканка Луцька 78 років та 70-річний житель Ковельського району.

«Вони лікувалися в інфекційних стаціонарах області. Мали супутні захворювання, зокрема захворювання серцево-судинної системи», - сказала Янко.

Кількість померлих у вересні збільшилась на 26 %. Із початку жовтня в області зареєстрували 22 летальні випадки.

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Теги: смерть, коронавірус, Волинь
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