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За добу коронавірус виявили у 4 учнів та 17 працівників волинських шкіл

За добу коронавірус виявили у 4 учнів та 17 працівників волинських шкіл
За останню добу у Волинській області коронавірусну інфекцію виявили у 4 учнів та 17 працівників шкіл.

Про це йшлося у п’ятницю, 9 жовтня, під час брифінгу в ОДА.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що в області з початку навчального року зареєстрували випадки коронавірусу у 158 закладах загальної середньої освіти. Виявили інфекцію у 274 осіб з числа персоналу шкіл та 97 учнів. На сьогодні продовжують хворіти 120 працівників та 48 школярів у 80 закладах освіти. За останню добу виявили 17 випадків COVID-19 серед персоналу та 4 – серед учнів.

«На дистанційному навчанні знаходяться 13 закладів освіти. Понад 6300 учнів та понад 600 працівників шкіл перебувають на самоізоляції», - зазначила Янко.

Окрім того, коронавірусну інфекцію виявили у 40 працівників дитсадків. Тож в області на самоізоляції перебуває 700 вихованців дошкільнх навчальних закладів та 130 осіб з числа персоналу.

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Теги: учні, коронавірус, інфекція, Волинь, школи
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