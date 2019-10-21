вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі з’явилась зупинка з сонячними батареями, де можна заряджати телефон

У Ковелі з’явилась зупинка з сонячними батареями, де можна заряджати телефон
У Ковелі оновили зупинку біля сьомої школи та обладнали її сонячними панелями.

Завдяки накопиченій енергії вона освітлюється в темну пору доби, а за рахунок встановлених usb-роз'ємів кожен ковельчанин зможе зарядити свій смартфон, чекаючи громадський транспорт - йдеться на сайті Ковельради.

Зупинку виготовили та встановили працівники КП “Добробут”. Кошти на її облаштування спрямовані з міського бюджету.

У Ковелі з’явилась зупинка з сонячними батареями, де можна заряджати телефон
У Ковелі з’явилась зупинка з сонячними батареями, де можна заряджати телефон
У Ковелі з’явилась зупинка з сонячними батареями, де можна заряджати телефон

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зупинка, Ковель, сонячні батареї
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зменшує об'єм відходів у 3-4 рази: у Луцьку презентували нове обладнання для очисних споруд
Сьогодні, 15:32
У Ковелі з’явилась зупинка з сонячними батареями, де можна заряджати телефон
Сьогодні, 15:09
На Рівненщині – автотроща: є загиблі та травмовані. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:00
За добу коронавірус виявили у 4 учнів та 17 працівників волинських шкіл
Сьогодні, 14:37
Ситуація може швидко вийти з-під контролю, – головний санлікар Волині про зростання кількості хворих на COVID-19
Сьогодні, 14:27
Схожі новини
У Ковелі запрацювала перша «розумна» зупинка У Ковелі запрацювала перша «розумна» зупинка
21 жовтень, 2019, 09:49
Опублікували відео затримання причетних до стрілянини на зупинці в Ковелі Опублікували відео затримання причетних до стрілянини на зупинці в Ковелі
20 березень, 2019, 14:17
У Ковелі відкрили оновлену зупинку. ФОТО У Ковелі відкрили оновлену зупинку. ФОТО
24 листопад, 2017, 12:59
Тимчасово призупинять рух дизеля «Ковель-Сарни» Тимчасово призупинять рух дизеля «Ковель-Сарни»
15 серпень, 2016, 19:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зменшує об'єм відходів у 3-4 рази: у Луцьку презентували нове обладнання для очисних споруд
Сьогодні, 15:32
 0
У Ковелі з’явилась зупинка з сонячними батареями, де можна заряджати телефон
Сьогодні, 15:09
 0
На Рівненщині – автотроща: є загиблі та травмовані. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:00
 0
За добу коронавірус виявили у 4 учнів та 17 працівників волинських шкіл
Сьогодні, 14:37
 0
Ситуація може швидко вийти з-під контролю, – головний санлікар Волині про зростання кількості хворих на COVID-19
Сьогодні, 14:27
 0
Медіа
відео
1/8