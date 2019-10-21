У Ковелі з’явилась зупинка з сонячними батареями, де можна заряджати телефон
Сьогодні, 15:09
У Ковелі оновили зупинку біля сьомої школи та обладнали її сонячними панелями.
Завдяки накопиченій енергії вона освітлюється в темну пору доби, а за рахунок встановлених usb-роз'ємів кожен ковельчанин зможе зарядити свій смартфон, чекаючи громадський транспорт - йдеться на сайті Ковельради.
Зупинку виготовили та встановили працівники КП “Добробут”. Кошти на її облаштування спрямовані з міського бюджету.
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Завдяки накопиченій енергії вона освітлюється в темну пору доби, а за рахунок встановлених usb-роз'ємів кожен ковельчанин зможе зарядити свій смартфон, чекаючи громадський транспорт - йдеться на сайті Ковельради.
Зупинку виготовили та встановили працівники КП “Добробут”. Кошти на її облаштування спрямовані з міського бюджету.
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