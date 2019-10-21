У Ковелі з’явилась зупинка з сонячними батареями, де можна заряджати телефон





Завдяки накопиченій енергії вона освітлюється в темну пору доби, а за рахунок встановлених usb-роз'ємів кожен ковельчанин зможе зарядити свій смартфон, чекаючи громадський транспорт - йдеться на сайті Ковельради.



Зупинку виготовили та встановили працівники КП “Добробут”. Кошти на її облаштування спрямовані з міського бюджету.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі оновили зупинку біля сьомої школи та обладнали її сонячними панелями.Завдяки накопиченій енергії вона освітлюється в темну пору доби, а за рахунок встановлених usb-роз'ємів кожен ковельчанин зможе зарядити свій смартфон, чекаючи громадський транспорт - йдеться на сайті Ковельради.Зупинку виготовили та встановили працівники КП “Добробут”. Кошти на її облаштування спрямовані з міського бюджету.

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