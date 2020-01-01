Зменшує об'єм відходів у 3-4 рази: у Луцьку презентували нове обладнання для очисних споруд
Сьогодні, 15:32
Сьогодні у Луцьку відбулась презентація нового обладнання для очисних споруд, що дозволить скоротити об’єм відходів — мулу — та зменшити навантаження на систему.
Із представниками харківської компанії “Екотон” зустрілись представники місцевої влади, йдеться на сайті Луцькради.
Представлений прилад висушує відходи, зменшуючи їх об’єм у 3-4 рази, а мулова маса, що отримується в результаті, може бути використана як добриво у сільському господарстві. Вода, що надходить у результаті, відправляється на доочистку.
“Ця установка, безумовно, потрібна нашому місту якомога швидше, щоб, не чекаючи початку реконструкції очисних споруд, вирішити питання з мулом. У нас є шістнадцять заповнених мулових карт, які, безумовно, є одним із джерел неприємних запахів. Для того, щоб не додавати туди новий мул, є сучасна технологія, що, завдяки віджиму, дозволяє значно скоротити відходи.
Фактично, значно зменшивши надходження мулу на мулові карти, екологічна ситуація на очисних спорудах значно покращиться ще до початку їх капітальної реконструкції”, - резюмував радник мера Луцька Ігор Поліщук.
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Із представниками харківської компанії “Екотон” зустрілись представники місцевої влади, йдеться на сайті Луцькради.
Представлений прилад висушує відходи, зменшуючи їх об’єм у 3-4 рази, а мулова маса, що отримується в результаті, може бути використана як добриво у сільському господарстві. Вода, що надходить у результаті, відправляється на доочистку.
“Ця установка, безумовно, потрібна нашому місту якомога швидше, щоб, не чекаючи початку реконструкції очисних споруд, вирішити питання з мулом. У нас є шістнадцять заповнених мулових карт, які, безумовно, є одним із джерел неприємних запахів. Для того, щоб не додавати туди новий мул, є сучасна технологія, що, завдяки віджиму, дозволяє значно скоротити відходи.
Фактично, значно зменшивши надходження мулу на мулові карти, екологічна ситуація на очисних спорудах значно покращиться ще до початку їх капітальної реконструкції”, - резюмував радник мера Луцька Ігор Поліщук.
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