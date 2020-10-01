В Україні хочуть ввести карантин вихідного дня
Сьогодні, 19:00
Голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький пропонує запровадити в Україні карантин вихідного дня і відправити на дистанційне навчання ВНЗ і школи.
Про це заявив Радуцький в ефірі програми "Право на владу", пише "УП".
"Жорсткий карантин ми не можемо ввести сьогодні. Ми це розуміємо. Але ми можемо ввести карантин вихідного дня. Це коли родина у вихідний день лишається у себе в родині. Нікуди не їздить: ні в ресторани, ні на концерти в Харків. Це можна витримати, це не закриття підприємств, це не зупинка", - сказав Радуцький.
Радуцький також відзначив, що 641-шу постанову Кабміну треба змінювати, бо ВООЗ змінила критерії введення карантину і зонування.
За його словами, 10 жовтня з цього приводу буде нарада у президента, де буде обговорюватися питання, що треба переходити на сучасні карантинні зонування.
Він також додав, що пропонує і сподівається, що це підтримають і РНБО, і президент, перевести школи і ВНЗ на дистанційне навчання, щоб зупинити ріст захворюваності на коронавірус.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це заявив Радуцький в ефірі програми "Право на владу", пише "УП".
"Жорсткий карантин ми не можемо ввести сьогодні. Ми це розуміємо. Але ми можемо ввести карантин вихідного дня. Це коли родина у вихідний день лишається у себе в родині. Нікуди не їздить: ні в ресторани, ні на концерти в Харків. Це можна витримати, це не закриття підприємств, це не зупинка", - сказав Радуцький.
Радуцький також відзначив, що 641-шу постанову Кабміну треба змінювати, бо ВООЗ змінила критерії введення карантину і зонування.
За його словами, 10 жовтня з цього приводу буде нарада у президента, де буде обговорюватися питання, що треба переходити на сучасні карантинні зонування.
Він також додав, що пропонує і сподівається, що це підтримають і РНБО, і президент, перевести школи і ВНЗ на дистанційне навчання, щоб зупинити ріст захворюваності на коронавірус.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Синоптик розповіла, якою буде погода на вихідні
Сьогодні, 20:00
Волинське село понад століття тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 19:40
В Україні хочуть ввести карантин вихідного дня
Сьогодні, 19:00
Україну заново поділили на карантинні зони: де опинилися міста та райони Волині. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 18:50
На Волині – аварія з потерпілими
Сьогодні, 18:12