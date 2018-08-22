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Під Луцьком зіткнулися бус і вантажівка, є потерпілий

Під Луцьком зіткнулися бус і вантажівка, є потерпілий
У селі Прилуцьке 9 жовтня сталася автотроща за участю Оpel Vivaro і вантажівки.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

За словами очевидців, учасники аварії – водії вантажівки та Оpel Vivaro. У результаті зіткнення бус знесло у кювет, де він і перекинувся. Вантажівка вдарилася у відбійник.

На місці працювала швидка.

Як повідомили медики, постраждав водій буса. Із неважкими травмами його доправили в міську лікарню. У нього – забої та ушкодження носа.
Під Луцьком зіткнулися бус і вантажівка, є потерпілий

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Теги: аварія, ДТП, Прилуцьке
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Коментарі 1
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Де ви там віваро побачили?
В кюветі мерседес віто
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