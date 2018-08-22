Під Луцьком зіткнулися бус і вантажівка, є потерпілий





Про це



За словами очевидців, учасники аварії – водії вантажівки та Оpel Vivaro. У результаті зіткнення бус знесло у кювет, де він і перекинувся. Вантажівка вдарилася у відбійник.



На місці працювала швидка.



Як повідомили медики, постраждав водій буса. Із неважкими травмами його доправили в міську лікарню. У нього – забої та ушкодження носа.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Прилуцьке 9 жовтня сталася автотроща за участю Оpel Vivaro і вантажівки.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.За словами очевидців, учасники аварії – водії вантажівки та Оpel Vivaro. У результаті зіткнення бус знесло у кювет, де він і перекинувся. Вантажівка вдарилася у відбійник.На місці працювала швидка.Як повідомили медики, постраждав водій буса. Із неважкими травмами його доправили в міську лікарню. У нього – забої та ушкодження носа.

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