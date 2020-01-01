Волинські священники занепокоєні малою кількістю уроків християнської етики у школі
Сьогодні, 21:37
У Луцьку відбулась науково-практична конференція «Аксіологічний аспект гуманітарної парадигми освітнього середовища НУШ».
На заході були присутні члени координаційної робочої групи представників Волинської ради церков та освіти, викладачі курсів духовно-морального спрямування у закладах загальної середньої освіти, - повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.
Робота розпочалась із доповіді професора Національного університету «Острозька академія» Василя Жуковського, який розповів про загрозу для викладання основ християнської етики в школах.
Учасники заходу зауважили: цей предмет у поточному навчальному році вивчають на 7 тисяч учнів менше, ніж у попередньому, не мають змоги вивчати діти молодших класів.
Присутні обговорили подальші дії для вирішення проблеми. Зокрема, запропоновано скликати на круглий стіл журналістів Волині для її висвітлення, посилити співпрацю церкви з органами влади та навчальними закладами. Важлива співпраця духовенства з освітянами, зокрема, директорами шкіл, із батьками: їм необхідно доносити важливість цієї дисципліни, адже прищеплення духовності не повинно бути справою тільки сім’ї й церкви.
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На заході були присутні члени координаційної робочої групи представників Волинської ради церков та освіти, викладачі курсів духовно-морального спрямування у закладах загальної середньої освіти, - повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.
Робота розпочалась із доповіді професора Національного університету «Острозька академія» Василя Жуковського, який розповів про загрозу для викладання основ християнської етики в школах.
Учасники заходу зауважили: цей предмет у поточному навчальному році вивчають на 7 тисяч учнів менше, ніж у попередньому, не мають змоги вивчати діти молодших класів.
Присутні обговорили подальші дії для вирішення проблеми. Зокрема, запропоновано скликати на круглий стіл журналістів Волині для її висвітлення, посилити співпрацю церкви з органами влади та навчальними закладами. Важлива співпраця духовенства з освітянами, зокрема, директорами шкіл, із батьками: їм необхідно доносити важливість цієї дисципліни, адже прищеплення духовності не повинно бути справою тільки сім’ї й церкви.
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Коментарі 1
Нехай ті попи самі научаться етики, а тоді навчають інших. Школярі на кілька порядків стоять вище,як ті, що хочуть їх навчати.
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