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Біля луцького відділу ДРАЦСу зіткнулися два автомобілі. ФОТО

Біля луцького відділу ДРАЦСу зіткнулися два автомобілі. ФОТО
В обласному центрі Волині сталася аварія за участі легкового автомобіля та буса.

Про це Інформаційному агентству Волинь Post повідомили очевидці.

За словами очевидців, аварія сталася на перехресті проспекту Соборності та проспекту Молоді, навпроти Луцького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану, близько 19:00.

Легковий автомобіль BMW зіткнувся з бусом. Внаслідок зіткнення обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень - у легковика пошкоджена передня частина, а у буса "пом'ятий" правий бік.

Легковика забрав евакуатор. На місці працював екіпаж патрульної поліції.

Місцеві жителі розповіли, що нещодавно на цьому перехресті поміняли світлофор, але чи стало це причиною аварії - невідомо.

Біля луцького відділу ДРАЦСу зіткнулися два автомобілі. ФОТО
Біля луцького відділу ДРАЦСу зіткнулися два автомобілі. ФОТО
Біля луцького відділу ДРАЦСу зіткнулися два автомобілі. ФОТО
Біля луцького відділу ДРАЦСу зіткнулися два автомобілі. ФОТО


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Теги: аварія, Луцьк, Молоді, Соборності
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