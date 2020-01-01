У Рівному біля залізничного вокзалу знайшли муміфіковане тіло чоловіка





Про це повідомляє



Тіло виявили солдати Національної гвардії України під час патрулювання території.



"Попередньо встановлено, що тіло пролежало понад місяць і почало муміфікуватися. Вік – приблизно 40-45 років", – уточнив він.



За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (Убивство) Кримінального кодексу України. Причини смерті та особа чоловіка встановлюються.



У поліції Рівненщини повідомили, що тіло знайшли на вулиці Привокзальний Майдан у одному із покинутих приміщень за пішохідним мостом, який пролягає над залізничними коліями. Тіло направили в морг для встановлення причини смерті.



"Чоловік віком 40-55 років, ріст близько 170 см, волосся чорне. Був одягнений в кофту сірого кольору з капюшоном, чорні джинси, кросівки чорного кольору з оранжевими вставками. При собі також мав пакет із особистими речами (рушник, спідня білизна)", - йдеться у повідомленні поліцейських.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному 8 жовтня неподалік від залізничного вокзалу, поруч із новобудовою, знайшли муміфіковане тіло чоловіка.Про це повідомляє OBOZREVATEL , посилаючись на власні джерела.Тіло виявили солдати Національної гвардії України під час патрулювання території."Попередньо встановлено, що тіло пролежало понад місяць і почало муміфікуватися. Вік – приблизно 40-45 років", – уточнив він.За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (Убивство) Кримінального кодексу України. Причини смерті та особа чоловіка встановлюються.У поліції Рівненщини повідомили, що тіло знайшли на вулиці Привокзальний Майдан у одному із покинутих приміщень за пішохідним мостом, який пролягає над залізничними коліями. Тіло направили в морг для встановлення причини смерті."Чоловік віком 40-55 років, ріст близько 170 см, волосся чорне. Був одягнений в кофту сірого кольору з капюшоном, чорні джинси, кросівки чорного кольору з оранжевими вставками. При собі також мав пакет із особистими речами (рушник, спідня білизна)", - йдеться у повідомленні поліцейських.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію