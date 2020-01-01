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У Рівному біля залізничного вокзалу знайшли муміфіковане тіло чоловіка

У Рівному біля залізничного вокзалу знайшли муміфіковане тіло чоловіка
У Рівному 8 жовтня неподалік від залізничного вокзалу, поруч із новобудовою, знайшли муміфіковане тіло чоловіка.

Про це повідомляє OBOZREVATEL, посилаючись на власні джерела.

Тіло виявили солдати Національної гвардії України під час патрулювання території.

"Попередньо встановлено, що тіло пролежало понад місяць і почало муміфікуватися. Вік – приблизно 40-45 років", – уточнив він.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (Убивство) Кримінального кодексу України. Причини смерті та особа чоловіка встановлюються.

У поліції Рівненщини повідомили, що тіло знайшли на вулиці Привокзальний Майдан у одному із покинутих приміщень за пішохідним мостом, який пролягає над залізничними коліями. Тіло направили в морг для встановлення причини смерті.

"Чоловік віком 40-55 років, ріст близько 170 см, волосся чорне. Був одягнений в кофту сірого кольору з капюшоном, чорні джинси, кросівки чорного кольору з оранжевими вставками. При собі також мав пакет із особистими речами (рушник, спідня білизна)", - йдеться у повідомленні поліцейських.

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Теги: Рівне, смерть
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