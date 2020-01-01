МОЗ запропонує нові обмеження для роботи шкіл, кафе та ресторанів





Як передає кореспондент Віктор Ляшко.



“Міністерство охорони здоров’я запропонує нові обмеження до постанови про карантин №641, які будуть стосуватися тривалості роботи закладів громадського харчування. Також буде запропоновано нові підходи до проведення освітніх заходів, зокрема, буде розглянуто питання щодо можливості дистанційної освіти в певних класах або на певних територіях з певним рівнем епіднебезпеки”, - сказав Ляшко.



Він поінформував, що на засіданні Державної комісії ТЕБ та НС, яке відбулося увечері в п'ятницю, розглянуто питання щодо розгортання у лікарнях додаткових ліжок для пацієнтів з коронавірусом, запуску обсерваторів, мобільних шпиталів.



"Також були розглянуті питання щодо механізмів залучення до роботи в стаціонарах волонтерів та волонтерських організацій", - додав заступник міністра.

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