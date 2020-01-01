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Луцькі копи порозписували тротуари задля безпеки містян. ФОТО

Луцькі копи порозписували тротуари задля безпеки містян. ФОТО
Патрульні поліцейські з Луцька написали на тротуарах перед пішохідними переходами попередження про те, що потрібно бути уважним.

Акція "Відповідальний пішохід" має на меті нагадати пішоходам про те, що виходити на пішохідний перехід варто лише за умови, що відсутня небезпека, - йдеться на сторінці патрульної поліції Волинської області.

9 жовтня поліцейські спільно із департаментом сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради нанесли попереджувальні написи поблизу пішохідних переходів на вулицях, де особливо інтенсивний рух транспорту.
Луцькі копи порозписували тротуари задля безпеки містян. ФОТО
Луцькі копи порозписували тротуари задля безпеки містян. ФОТО


"Акція "Відповідальний пішохід" вже кілька років існує в Луцьку. Її суть полягає в тому, що перед пішохідними переходами ми наносимо нагадування про те, що варто взяти дитину за руку, зняти навушники, уважно подивитися в обидві сторони", - йдеться у дописі поліцейських.
Луцькі копи порозписували тротуари задля безпеки містян. ФОТО
Луцькі копи порозписували тротуари задля безпеки містян. ФОТО


У поліції зауважили, що за січень-вересень 2020 року на вулично-дорожній мережі Волинської області трапилося 2222 ДТП. З них 135 ДТП з травмованими за участю пішоходів, в яких загинули 22 особи та 121 особа травмувалася.


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Теги: Луцьк, поліція, безпека
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