Хакеру, який «зламає» додаток Дія, обіцяють мільйон

Михайло Федоров розповів, що Мінцифри запропонує всім охочим зламати копію застосунку Дія.



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«Є така світова практика, яка має назву Bug Bounty. Я обіцяв це зробити і запустити. Ми з листопада місяця запускаємо Bug Bounty, збираємо білих хакерів, робимо копію Дії і даємо можливість її зламати. Це не публічний захід, але ми запрошуємо всіх. Дуже багато аудитів пройшли, але це цивілізований підхід, коли робиться такий захід», - заявив міністр.



Раніше на презентації нових електронних послуг Diia Summit Михайло Федоров оголосив, що в листопаді проведуть Bug Bounty Дії:



«Білі» хакери збираються в одному місці і можуть зламувати наш продукт, і той, хто зламає Дію, отримає мільйон в приз".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформаціїрозповів, що Мінцифри запропонує всім охочим зламати копію застосунку Дія.Про це повідомляє НВ. «Є така світова практика, яка має назву Bug Bounty. Я обіцяв це зробити і запустити. Ми з листопада місяця запускаємо Bug Bounty, збираємо білих хакерів, робимо копію Дії і даємо можливість її зламати. Це не публічний захід, але ми запрошуємо всіх. Дуже багато аудитів пройшли, але це цивілізований підхід, коли робиться такий захід», - заявив міністр.Раніше на презентації нових електронних послуг Diia Summit Михайло Федоров оголосив, що в листопаді проведуть Bug Bounty Дії:«Білі» хакери збираються в одному місці і можуть зламувати наш продукт, і той, хто зламає Дію, отримає мільйон в приз".

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