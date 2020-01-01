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Хакеру, який «зламає» додаток Дія, обіцяють мільйон

Хакеру, який «зламає» додаток Дія, обіцяють мільйон
Віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що Мінцифри запропонує всім охочим зламати копію застосунку Дія.

Про це повідомляє НВ.

«Є така світова практика, яка має назву Bug Bounty. Я обіцяв це зробити і запустити. Ми з листопада місяця запускаємо Bug Bounty, збираємо білих хакерів, робимо копію Дії і даємо можливість її зламати. Це не публічний захід, але ми запрошуємо всіх. Дуже багато аудитів пройшли, але це цивілізований підхід, коли робиться такий захід», - заявив міністр.

Раніше на презентації нових електронних послуг Diia Summit Михайло Федоров оголосив, що в листопаді проведуть Bug Bounty Дії:

«Білі» хакери збираються в одному місці і можуть зламувати наш продукт, і той, хто зламає Дію, отримає мільйон в приз".

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Теги: Дія, е-документи
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