Хакеру, який «зламає» додаток Дія, обіцяють мільйон
Сьогодні, 06:35
Віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що Мінцифри запропонує всім охочим зламати копію застосунку Дія.
Про це повідомляє НВ.
«Є така світова практика, яка має назву Bug Bounty. Я обіцяв це зробити і запустити. Ми з листопада місяця запускаємо Bug Bounty, збираємо білих хакерів, робимо копію Дії і даємо можливість її зламати. Це не публічний захід, але ми запрошуємо всіх. Дуже багато аудитів пройшли, але це цивілізований підхід, коли робиться такий захід», - заявив міністр.
Раніше на презентації нових електронних послуг Diia Summit Михайло Федоров оголосив, що в листопаді проведуть Bug Bounty Дії:
«Білі» хакери збираються в одному місці і можуть зламувати наш продукт, і той, хто зламає Дію, отримає мільйон в приз".
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Про це повідомляє НВ.
«Є така світова практика, яка має назву Bug Bounty. Я обіцяв це зробити і запустити. Ми з листопада місяця запускаємо Bug Bounty, збираємо білих хакерів, робимо копію Дії і даємо можливість її зламати. Це не публічний захід, але ми запрошуємо всіх. Дуже багато аудитів пройшли, але це цивілізований підхід, коли робиться такий захід», - заявив міністр.
Раніше на презентації нових електронних послуг Diia Summit Михайло Федоров оголосив, що в листопаді проведуть Bug Bounty Дії:
«Білі» хакери збираються в одному місці і можуть зламувати наш продукт, і той, хто зламає Дію, отримає мільйон в приз".
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