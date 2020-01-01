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В Україні зміниться порядок видачі номерних знаків

В Україні зміниться порядок видачі номерних знаків
Кабінет міністрів України затвердив законопроект Міністерства внутрішніх справ про зміну порядку виготовлення та видачі автомобільних номерів.

При реєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС людина буде отримувати свідоцтво про реєстрацію. Номерний знак на свій розсуд можна замовити в тому місці, яке має право проводити їх за державним стандартом, - повідомляє "Газета ua",посилаючись на Міністерство внутрішніх справ України.

"Наша ініціатива дає можливість громадянам на свій розсуд вибирати комбінації номерних знаків, які є у вільному доступі, а не тільки ті, які є в сервісному центрі МВС", - заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

Стверджують, що передача функції виготовлення номерних знаків сприятиме економії державних коштів і спрощенню процедури надання адміністративних послуг.

Власник автомобіля зможе зайти в Електронний кабінет водія, знайти вільний номер і забронювати його.

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Теги: Україна, авто
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