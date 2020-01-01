В Україні запровадять два нових свята
Сьогодні, 11:31
Кабінет міністрів схвалив проекти указів президента щодо встановлення в Україні двох нових професійних свят. Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду.
В Україні відзначатимуть День казначея та День працівника системи фінансового моніторингу, - пише Главком.
Проекти указів підготувало Міністерство фінансів, через яке Кабмін координує діяльність Державної казначейської служби України та Державної служби фінансового моніторингу України.
В Україні з'являться два нових державних свята
Згідно з проектами указів, День казначея України відзначатиметься щорічно 27 квітня, а День працівника системи фінансового моніторингу - 28 листопада.
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В Україні відзначатимуть День казначея та День працівника системи фінансового моніторингу, - пише Главком.
Проекти указів підготувало Міністерство фінансів, через яке Кабмін координує діяльність Державної казначейської служби України та Державної служби фінансового моніторингу України.
В Україні з'являться два нових державних свята
Згідно з проектами указів, День казначея України відзначатиметься щорічно 27 квітня, а День працівника системи фінансового моніторингу - 28 листопада.
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