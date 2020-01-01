10 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити





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У церкві 10 жовтня відзначають Покровську поминальну суботу. У цей день, напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці, заведено поминати покійних.



Народні прикмети і традиції



- Якщо бджоли довго не заліплюють отвори у вулику – зима буде теплою.

- Прогриміла гроза означає, що зима буде недовгою, теплою і без снігу.

- Хмари йдуть з півдня – до негоди, з півночі – до сонячної погоди.

- Якщо у цей день сухо і немає дощу – зима прийде пізно.



Що не можна робити



- Сьогодні не варто виходити з дому після заходу сонця, щоб не захворіти.

- Не можна тривалий час проводити у ліжку.

- Заборонено сперечатися, бо негаразди будуть вашим супутником до кінця місяця.

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