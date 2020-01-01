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10 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити

10 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити
Сьогодні, 10 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день психічного здоров'я, а в Україні святкують День працівників стандартизації та метрології.

На електронних сторінках видання MAXIMUS до вашої уваги традиції та прикмети в цей день.

У церкві 10 жовтня відзначають Покровську поминальну суботу. У цей день, напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці, заведено поминати покійних.

Народні прикмети і традиції

- Якщо бджоли довго не заліплюють отвори у вулику – зима буде теплою.
- Прогриміла гроза означає, що зима буде недовгою, теплою і без снігу.
- Хмари йдуть з півдня – до негоди, з півночі – до сонячної погоди.
- Якщо у цей день сухо і немає дощу – зима прийде пізно.

Що не можна робити

- Сьогодні не варто виходити з дому після заходу сонця, щоб не захворіти.
- Не можна тривалий час проводити у ліжку.
- Заборонено сперечатися, бо негаразди будуть вашим супутником до кінця місяця.

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Теги: традиції, прикмети
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