10 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити
Сьогодні, 09:10
Сьогодні, 10 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день психічного здоров'я, а в Україні святкують День працівників стандартизації та метрології.
На електронних сторінках видання MAXIMUS до вашої уваги традиції та прикмети в цей день.
У церкві 10 жовтня відзначають Покровську поминальну суботу. У цей день, напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці, заведено поминати покійних.
Народні прикмети і традиції
- Якщо бджоли довго не заліплюють отвори у вулику – зима буде теплою.
- Прогриміла гроза означає, що зима буде недовгою, теплою і без снігу.
- Хмари йдуть з півдня – до негоди, з півночі – до сонячної погоди.
- Якщо у цей день сухо і немає дощу – зима прийде пізно.
Що не можна робити
- Сьогодні не варто виходити з дому після заходу сонця, щоб не захворіти.
- Не можна тривалий час проводити у ліжку.
- Заборонено сперечатися, бо негаразди будуть вашим супутником до кінця місяця.
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На електронних сторінках видання MAXIMUS до вашої уваги традиції та прикмети в цей день.
У церкві 10 жовтня відзначають Покровську поминальну суботу. У цей день, напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці, заведено поминати покійних.
Народні прикмети і традиції
- Якщо бджоли довго не заліплюють отвори у вулику – зима буде теплою.
- Прогриміла гроза означає, що зима буде недовгою, теплою і без снігу.
- Хмари йдуть з півдня – до негоди, з півночі – до сонячної погоди.
- Якщо у цей день сухо і немає дощу – зима прийде пізно.
Що не можна робити
- Сьогодні не варто виходити з дому після заходу сонця, щоб не захворіти.
- Не можна тривалий час проводити у ліжку.
- Заборонено сперечатися, бо негаразди будуть вашим супутником до кінця місяця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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