Ранок 10 жовтня: в Україні – 5 728 нових випадків коронавірусу, на Волині – 154
Сьогодні, 09:34
За останню добу в Україні виявили 5 728 випадки коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 10 жовтня сягнула 256 266.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (532) та Харківській області (510).
На щастя, 1 920 людей за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужало 112 570 українців.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 108 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 4 887.
На Волині загалом захворіло 9 527 людей, з них за останню добу - 154. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 196 людей, з них минулої доби - 4..
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Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (532) та Харківській області (510).
На щастя, 1 920 людей за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужало 112 570 українців.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 108 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 4 887.
На Волині загалом захворіло 9 527 людей, з них за останню добу - 154. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 196 людей, з них минулої доби - 4..
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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