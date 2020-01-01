Ранок 10 жовтня: в Україні – 5 728 нових випадків коронавірусу, на Волині – 154





Про це повідомляють на спеціальному ресурс



Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (532) та Харківській області (510).



На щастя, 1 920 людей за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужало 112 570 українців.



За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 108 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 4 887.



На Волині загалом захворіло 9 527 людей, з них за останню добу - 154. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 196 людей, з них минулої доби - 4..

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу в Україні виявили 5 728 випадки коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 10 жовтня сягнула 256 266.Про це повідомляють на спеціальному ресурс і РНБО Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (532) та Харківській області (510).На щастя, 1 920 людей за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужало 112 570 українців.За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 108 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 4 887.На Волині загалом захворіло 9 527 людей, з них за останню добу - 154. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 196 людей, з них минулої доби - 4..

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