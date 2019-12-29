Італійські предмети інтер’єру: у волинському музеї з'явилися нові експонати. ФОТО

Ковельський історичний музей придбав цікаві речі: секретер та два свічники. Італійські предмети інтер’єру датуються серединою XX ст..Про це йдеться на сторінці музею.Секретер виготовлений у стилі бароко Піомонте, з масиву горіхового дерева. Предмет декорований різьбою механічної та ручної роботи, з гарними вигнутими ніжками, стилізований «під старовину» (копія моделі XVIII ст.). Має два висувних ящики та відкидну дошку «під ключ», яка заміняє письмовий стіл. За відкидною дошкою прихована секція: чотири ящички і полиця. Цей предмет інтер’єру вдало поєднує функції бюро і мініатюрної кабінетної шафи.Секретери з’явилися наприкінці XVII – початку XVIII ст. Їх історію почали італійські майстри, а після них ідею з захопленням підхопили французи. Перший зразок класифікувався, як «дамські меблі» й знаходився в спальні. Це був столик зі шкафчиком для паперу і відкидною дошкою для написання листів. Згодом секретери стали більшими, отримали велику кількість ящичків, що дозволяло зручно систематизувати папери, а усілякі замки, складні системи закривання ящиків, потайні відділи забезпечували достатню надійність секретера. Це були «сейфи», в яких зберігали цінні папери, ділове та любовне листування, гроші й дорогоцінності.Для виготовлення секретерів використовувалися дорогі сорти дерев, ковані та інші елементи. Саме тому секретер вважався прерогативою аристократів – далеко не кожен міг собі дозволити таку розкіш.Секретери часто використовувалися лікарями, оскільки дозволяли зручно зберігати велику кількість ліків.Гарним доповненням до секретеру стали вишукані свічники, виготовлені з обробленого натурального каменю оніксу та бронзи на 4 свічки (розгалуження). Висота кожного – 40 см. Експонати мають художню та мистецьку цінність. При їх виготовленні був використаний зелений онікс з червоними візерунками.Природний камінь онікс володіє дивовижними декоративними властивостями. Його кольорова гама дуже велика.Дивовижно, що при всій своїй ніжній і мінливій красі онікс – камінь міцний і довговічний. Він не боїтся ні холоду, ні спеки, не вбирає вологи, і вона не спричиняє на нього руйнівної дії. Камінь онікс - природний напівдорогоцінний мінерал, який широко використовується в ювелірній справі, нетрадиційній медицині, магії і навіть в будівництві. Перші біблійні нариси розповідають про те, що саме з цього красивого мінералу був побудований легендарний храм Соломона.Багато хто стверджував, що це мармурові стіни так можуть світитися і переливатися, а ще пропускати крізь себе сонячне проміння. Виявилося, що це зовсім не мармур, а дивовижний камінь - різновид кварцу - онікс.Онікс - це камінь царів, їм здавна прикрашали палаци, його вставляли в корони, жезли, мечі королів, з нього робили кубки, чаші.Сьогодні витончені вироби з оніксу та секретер, які є в хорошому стані прикрашають експозицію Ковельського історичного музею, вносять розкіш у його інтер'єр.