Троє гравців «Волині» потрапили до символічних збірних туру

У п’ятому турі чемпіонату України «Волинь» нарешті потішила уболівальників перемогою над одним із лідерів таблиці Першої ліги – «Агробізнесом» (2:1).Звісно ж, не залишилися після успіху без уваги й наші футболісти. Так, на «Спорт Арена» переможний дубльприніс нашому новому форварду не лише місце серед символічної збірної туру, а й звання «Гравець туру». А до збірної туру разом із Ігорем увійшли ще двоє наших півзахисників –та- про це повідомляє пресслужба "Волині".Далі – цитуємо «Спорт Арену»:Нападник – Ігор СікорськийДля Сікорського матч проти «Агробізнесу» був принциповим – це відчувалося з перших хвилин, коли саме Ігор першим провів пристрілку по воротах гостей. Саме він заробив перший пенальті й був адресатом передачі, яка призвела до другого – і саме Сікорський реалізував обидва 11-метрових, дублем у другому матчі за нову команду оформивши її перемогу над клубом, з яким він свого часу зі скандалом попрощався.Лівий півзахисник – Андрій ЛяшенкоФланги – окраса нинішньої «Волині», що особливо цінно зважаючи на літню втрату Кожанова та Волошиновича. В грі проти «Агробізнесу», яка цілком може бути показовою, Ляшенко, приміром, показав себе з найкращої сторони. Саме він двічі загострював гру в ситуаціях, які завершилися 11-метровими і голами з пенальті. Граючи активно, Андрій ще й сам міг забивати – його швидкісні комбінації за участі Кизилатеша та Протасова постійно тримали в напрузі редут волочисців.Центральний півзахисник – Артур РябовБез травмованого Чачуа «Волинь» вийшла грати проти «Агробізнесу» – команди з дуже потужним центром поля та незвичною, незручною для суперників тактикою. Відзначаємо, що другий матч поспіль ключову позицію в центрі поля займає Рябов – молодий півзахисник знайшов взаємодію і з Чачуа, і тепер з новачком Приймаком. Артур дуже продуктивно відпрацював у своїй зоні, адже у волочиської команди було значно менше, ніж зазвичай, ударів із підступів до карного майданчика, а луцька команда так і не пропустила з гри».