Ігор Палиця видужав від коронавірусу
Сьогодні, 10:26
Нардеп від Луцька, лідер партії «ЗА Майбутнє» Ігор Палиця здолав коронавірус.
Станом на 9 жовтня його тест показав негативний результат, - пише ІА Волинські новини.
Нагадаємо, 1 жовтня нардеп в ефірі програми «Право на владу» повідомив, що захворів на COVID-19. Ніяких симптомів у нього не було. Через контакти із хворими він вирішив пройти тестування.
Він одразу самоізолювався та розпочав профілактичне лікування.
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Станом на 9 жовтня його тест показав негативний результат, - пише ІА Волинські новини.
Нагадаємо, 1 жовтня нардеп в ефірі програми «Право на владу» повідомив, що захворів на COVID-19. Ніяких симптомів у нього не було. Через контакти із хворими він вирішив пройти тестування.
Він одразу самоізолювався та розпочав профілактичне лікування.
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