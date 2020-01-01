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Ігор Палиця видужав від коронавірусу

Ігор Палиця видужав від коронавірусу
Нардеп від Луцька, лідер партії «ЗА Майбутнє» Ігор Палиця здолав коронавірус.

Станом на 9 жовтня його тест показав негативний результат, - пише ІА Волинські новини.
Ігор Палиця видужав від коронавірусу

Нагадаємо, 1 жовтня нардеп в ефірі програми «Право на владу» повідомив, що захворів на COVID-19. Ніяких симптомів у нього не було. Через контакти із хворими він вирішив пройти тестування.

Він одразу самоізолювався та розпочав профілактичне лікування.


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Теги: Волинь, Ігор Палиця, коронавірус
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