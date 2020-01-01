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«Спасибі за земляка», – командир військової частини похвалив волинського строковика. ФОТО

«Спасибі за земляка», – командир військової частини похвалив волинського строковика. ФОТО
На ім’я Рожищенського міського голови Вячеслава Поліщука надійшов лист від командира військової частини А2562 полковника Петра Бухера.

У ньому командування військової частини щиро дякує за рожищанина – Віктора Ткачука, - йдеться на сайті міської ради.

За словами полковника, наш земляк чесно та сумлінно виконує свій військовий обов’язок із захисту і територіальної цілісності України в окремому ремонтно-відновлювальному полку.

«Своєю нелегкою службою Віктор гідно примножує справу поколінь захисників рідної землі, підтримує високий авторитет Збройних Сил України», - зазначається у листі.

За час проходження служби наш земляк зарекомендував себе як дисциплінований і працьовитий військовослужбовець, який свято і непорушно додержується Конституції України та віддано служить українському народові.

«Командуванням військової частини Віктор був неодноразово заохочений за самовіддану працю, вміле виконання завдань, зразкову військову дисципліну. Вірю, що Віктор і надалі зберігатиме вірність Військовій присязі, докладатиме всіх зусиль для надійного захисту нашої держави. Велике Вам спасибі за земляка!», - додає у листі полковник Петро Бухер.

«Спасибі за земляка», – командир військової частини похвалив волинського строковика. ФОТО


Як відомо, Віктор Ткачук до армії навчався у КЗЗСО Рожищенський ліцей № 4. Після закінчення якого вступив до професійного Колківського ВПУ та здобув професію водія-слюсаря. Крім того, наш земляк активно займався футболом, зокрема, грав за ФК «Рожище» та «Торпедо Копачівка».
«Спасибі за земляка», – командир військової частини похвалив волинського строковика. ФОТО

Рік тому восени Віктора призвали на військову службу. За призначення потрапив до 146-го окремого ремонтно-відновлювального полку, що на Львівщині. Саме тут наш земляк показав себе, як вправний автомайстер. На його рахунку не один десяток відремонтованих військових автомобілів.
«Спасибі за земляка», – командир військової частини похвалив волинського строковика. ФОТО

«Так, спочатку було важко, далеко від дому, від рідних і близьких. Посилена фізична підготовка, строга дисципліна, навчання і тренування. Але це було лише перші місяці. Життя швидко ввійшло у свою колію, потоваришував з іншими солдатами. Навчатися воєнній науці цікаво», - каже Віктор Ткачук. І додає: «Не бачу сенсу відмовлятися від служби. Вже шість років на Сході України йде війна і скільки це ще буде тривати, на жаль, невідомо. Ми маємо бути готові до всього. Вважаю, справжні чоловіки повинні відслужити, нічого страшного в цьому не має».
«Спасибі за земляка», – командир військової частини похвалив волинського строковика. ФОТО

Окрім військової служби не полишає Віктор і футбол. Нині у вихідні ганяє м’яч за ФК «Промінь» (Гончарівка).

«Маємо пишатися такими військовослужбовцями-земляками, які з честю і гідністю виконують свій обов’язок перед Україною. А від себе особисто хочу щиро подякувати батькам Віктора – Петру Вікторовичу та Валентині Миколаївні. Адже успіх Віктора, безумовно, чимала заслуга його найближчих людей з непомітними, на перший погляд, щоденними зусиллями, працею, терпінням і відповідальністю», – зазначив міський голова Вячеслав Поліщук.

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Теги: Волинь, Рожище
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