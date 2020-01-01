«Спасибі за земляка», – командир військової частини похвалив волинського строковика. ФОТО

На ім’я Рожищенського міського голови Вячеслава Поліщука надійшов лист від командира військової частини А2562 полковника Петра Бухера.У ньому командування військової частини щиро дякує за рожищанина –, - йдеться на сайті міської ради.За словами полковника, наш земляк чесно та сумлінно виконує свій військовий обов’язок із захисту і територіальної цілісності України в окремому ремонтно-відновлювальному полку.«Своєю нелегкою службою Віктор гідно примножує справу поколінь захисників рідної землі, підтримує високий авторитет Збройних Сил України», - зазначається у листі.За час проходження служби наш земляк зарекомендував себе як дисциплінований і працьовитий військовослужбовець, який свято і непорушно додержується Конституції України та віддано служить українському народові.«Командуванням військової частини Віктор був неодноразово заохочений за самовіддану працю, вміле виконання завдань, зразкову військову дисципліну. Вірю, що Віктор і надалі зберігатиме вірність Військовій присязі, докладатиме всіх зусиль для надійного захисту нашої держави. Велике Вам спасибі за земляка!», - додає у листі полковник Петро Бухер.Як відомо, Віктор Ткачук до армії навчався у КЗЗСО Рожищенський ліцей № 4. Після закінчення якого вступив до професійного Колківського ВПУ та здобув професію водія-слюсаря. Крім того, наш земляк активно займався футболом, зокрема, грав за ФК «Рожище» та «Торпедо Копачівка».Рік тому восени Віктора призвали на військову службу. За призначення потрапив до 146-го окремого ремонтно-відновлювального полку, що на Львівщині. Саме тут наш земляк показав себе, як вправний автомайстер. На його рахунку не один десяток відремонтованих військових автомобілів.«Так, спочатку було важко, далеко від дому, від рідних і близьких. Посилена фізична підготовка, строга дисципліна, навчання і тренування. Але це було лише перші місяці. Життя швидко ввійшло у свою колію, потоваришував з іншими солдатами. Навчатися воєнній науці цікаво», - каже Віктор Ткачук. І додає: «Не бачу сенсу відмовлятися від служби. Вже шість років на Сході України йде війна і скільки це ще буде тривати, на жаль, невідомо. Ми маємо бути готові до всього. Вважаю, справжні чоловіки повинні відслужити, нічого страшного в цьому не має».Окрім військової служби не полишає Віктор і футбол. Нині у вихідні ганяє м’яч за ФК «Промінь» (Гончарівка).«Маємо пишатися такими військовослужбовцями-земляками, які з честю і гідністю виконують свій обов’язок перед Україною. А від себе особисто хочу щиро подякувати батькам Віктора – Петру Вікторовичу та Валентині Миколаївні. Адже успіх Віктора, безумовно, чимала заслуга його найближчих людей з непомітними, на перший погляд, щоденними зусиллями, працею, терпінням і відповідальністю», – зазначив міський голова Вячеслав Поліщук.