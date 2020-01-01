Хапай яблуко: у «ПортCity» розігрують Iphone X, iPod, Apple Watch 5. ФОТО. ВІДЕО

У ТРЦ «ПортСіті» серед покупців розігрують цінні призи - Iphone X, iPod, Apple Watch 5.Про це повідомляють у торгово-розважальному закладі.Щоб стати переможцем розіграшу потрібно до 20 жовтня 2020 року здійснювати покупки у магазинах та закладах, що знаходяться на території ТРЦ ПортCity (окрім гіпермаркету “Там Там Сімейні традиції”) єдиним чеком на суму від 300 гривень, вказати прізвище, ім'я, по-батькові та номер телефону на звороті чеку та опустити його у лототрон, що знаходиться у холі на 1-му поверсі ТРЦ."Маєте чудовий шанс виграти один із 3-ьох епл - подарунків!Нехай щастить!" - йдеться у повідомленні.⠀Присутність на розіграші та наявність документів, щопосвідчують особу - обов'язкова.