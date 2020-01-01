Хапай яблуко: у «ПортCity» розігрують Iphone X, iPod, Apple Watch 5. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:15
У ТРЦ «ПортСіті» серед покупців розігрують цінні призи - Iphone X, iPod, Apple Watch 5.
Про це повідомляють у торгово-розважальному закладі.
Щоб стати переможцем розіграшу потрібно до 20 жовтня 2020 року здійснювати покупки у магазинах та закладах, що знаходяться на території ТРЦ ПортCity (окрім гіпермаркету “Там Там Сімейні традиції”) єдиним чеком на суму від 300 гривень, вказати прізвище, ім'я, по-батькові та номер телефону на звороті чеку та опустити його у лототрон, що знаходиться у холі на 1-му поверсі ТРЦ.
⠀
"Маєте чудовий шанс виграти один із 3-ьох епл - подарунків!
Нехай щастить!" - йдеться у повідомленні.⠀
Присутність на розіграші та наявність документів, що
посвідчують особу - обов'язкова.
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Про це повідомляють у торгово-розважальному закладі.
Щоб стати переможцем розіграшу потрібно до 20 жовтня 2020 року здійснювати покупки у магазинах та закладах, що знаходяться на території ТРЦ ПортCity (окрім гіпермаркету “Там Там Сімейні традиції”) єдиним чеком на суму від 300 гривень, вказати прізвище, ім'я, по-батькові та номер телефону на звороті чеку та опустити його у лототрон, що знаходиться у холі на 1-му поверсі ТРЦ.
⠀
"Маєте чудовий шанс виграти один із 3-ьох епл - подарунків!
Нехай щастить!" - йдеться у повідомленні.⠀
Присутність на розіграші та наявність документів, що
посвідчують особу - обов'язкова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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