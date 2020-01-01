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Завтра «Волинь» зіграє із суперником, з яким не зустрічалася 31 рік

Завтра «Волинь» зіграє із суперником, з яким не зустрічалася 31 рік
Луцька «Волинь» зіграє з херсонським «Кристалом», з яким ніразу не сходилась на футбольному полі за часи незалежності України.

Матч розпочнеться завтра, 11 жовтня, о 15:30, - йдеться у повідомленні пресслужби "Волині".

Якщо луцька команда уже майже пережила наслідки масового зараження Covid-19, то у «Кристала» епідемія серед гравців та працівників у самому розпалі. Матч попереднього туру проти «Альянса» перенесли, а у клубі, якщо вірити найбільшим футбольним виданням, усього півтора десятка здорових футболістів. Разом із тим, команда, яка торік була серед яскравих лідерів Другої ліги, поки не може взяти очки у вищому за рангом дивізіоні чемпіонату України. У «Кристала» вже відбулися зміни у тренерському штабі, який очолив екс-наставник «Металіста-1925» Сергій Валяєв. Разом із тим, попри всі проблеми у південному місті, ефект «пораненого звіра» ніхто не скасовував, тож ні про яку недооцінку суперників у Луцьку не може бути й мови.

Тим більше, що підопічні Василя Сачка в силу багатьох об’єктивних та суб’єктивних факторів лише декілька днів тому святкували першу перемогу в сезоні. Щоправда, при цьому «Волинь» обіграла досить потужний у новому році «Агробізнес» (2:1). Перемога в центральному протистоянні туру принесла «Хрестоносцям» ще й індивідуальні номінації – Ігор Сікорський завдяки «дублю» з пенальті був визнаний найкращим гравцем туру, а Андрій Ляшенко та Артур Рябов увійшли до символічної збірної на початку тижня. Перемога, а також поступове відновлення гравців команди після вимушеного карантину можуть зіграти на руку «червоно-білим» та дати потрібний емоційний поштовх для подальших успіхів. А мотивація повинна бути захмарною – будь-який успіх все більше наближуватиме команду до лідерів чемпіонату.

Востаннє лучани грали проти херсонців 31 рік тому - 6 жовтня 1989 чемпіонського року.

Взагалі команди мають досить численну історію протистоянь, у якій невелика перевага завдяки більш вдало зіграним домашнім поєдинкам належить «Кристалу». Утім, протистояння Луцька та Херсона буде першим за часів незалежної України. Разом із тим, у складі «Кристала» виступає Іван Головкін – футболіст, який першу частину попереднього сезону провів у складі «Хрестоносців», зігравши один матч у Кубку України.

Статистика матчів «Волині» проти «Кристала»: 44 матчі, 15 перемог, 9 нічиїх, 20 поразок, різниця 46:55

У Луцьку: 22 матчі, 12 перемог, 6 нічиїх, 4 поразки, різниця 32:16

У Херсоні: 22 матчі, 3 перемоги, 3 нічиї, 16 поразок, різниця 14:39

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Теги: Волинь, футбол, спорт
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