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Лучанка сьогодні виступатиме на Чемпіонаті світу

Лучанка сьогодні виступатиме на Чемпіонаті світу
Відома луцька та українська велоспортсменка Яна Беломоїна візьме участь у чемпіонаті світу з маутингбайку.

Змагання відбуваються у містечку Леоланг в Австрії протягом трьох днів з 9 по 11 жовтня, - повідомляє Редбул.

Яна Беломоіна представлятиме Україну на Чемпіонаті світу з MTB сьогодні, 10 жовтня.

Яна Беломоіна — найуспішніша гірська велосипедистка України. Вона переможиця Кубка світу, бронзова призерка чемпіоната світу, чемпіонка Європи та багаторазова національна чемпіонка. Окрім цього, вона неймовірно приємна особистість, завжди щедра на час, усмішку та смачну випічку.

Щоб перемагати на найвищому рівні, Яна проводить більшу частину життя далеко від дому. З чоловіком (та, за сумісництвом, тренером та механіком) Беломоіна подорожує із країни в країну, повертаючись додому лише зрідка.

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Теги: Беломоїна, спорт, чемпіонат світу
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