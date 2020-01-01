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Міністр освіти закликав школи перейти на дистанційне навчання

Міністр освіти закликав школи перейти на дистанційне навчання
Глава Міносвіти Сергій Шкарлет закликав регіональні влади на два тижні перейти на дистанційне навчання в школах.

Про це він у суботу, 10 жовтня, написав у своєму Telegram-каналі, - повідомляє Кореспондент.


"Прохання не тільки як керівника Міністерства освіти і науки, а як батька - знайти можливість організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для наших дітей", - написав Сергій Шкарлет.

Він додав, що знає і розуміє, що питання організації навчання вирішують на місцях. Але важливо, щоб в такій непростій ситуації центральна і місцева влада діяли спільно.

"Тому дуже прошу прислухатися до рекомендацій Державної та місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також РНБО", - зазначав Сергій Шкарлет.

Т. в. о. міністра освіти зазначив, що розуміє всі виклики, перед якими постають керівники навчальних закладів, вчителі та батьки. І що ці виклики намагається долати весь світ. Він акцентує увагу на тому, що найголовніше - не допустити стрімкого поширення коронавірусу і зберегти здоров'я людей.

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Теги: МОН, освіта, дистанційне навчання
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Як ви вже дістали тим коронавірусом
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