Міністр освіти закликав школи перейти на дистанційне навчання

Сергій Шкарлет закликав регіональні влади на два тижні перейти на дистанційне навчання в школах.



Про це він у суботу, 10 жовтня, написав у своєму Telegram-каналі, - повідомляє



"Прохання не тільки як керівника Міністерства освіти і науки, а як батька - знайти можливість організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для наших дітей", - написав Сергій Шкарлет.



Він додав, що знає і розуміє, що питання організації навчання вирішують на місцях. Але важливо, щоб в такій непростій ситуації центральна і місцева влада діяли спільно.



"Тому дуже прошу прислухатися до рекомендацій Державної та місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також РНБО", - зазначав Сергій Шкарлет.



Т. в. о. міністра освіти зазначив, що розуміє всі виклики, перед якими постають керівники навчальних закладів, вчителі та батьки. І що ці виклики намагається долати весь світ. Він акцентує увагу на тому, що найголовніше - не допустити стрімкого поширення коронавірусу і зберегти здоров'я людей.

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"Прохання не тільки як керівника Міністерства освіти і науки, а як батька - знайти можливість організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для наших дітей", - написав Сергій Шкарлет.Він додав, що знає і розуміє, що питання організації навчання вирішують на місцях. Але важливо, щоб в такій непростій ситуації центральна і місцева влада діяли спільно."Тому дуже прошу прислухатися до рекомендацій Державної та місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також РНБО", - зазначав Сергій Шкарлет.Т. в. о. міністра освіти зазначив, що розуміє всі виклики, перед якими постають керівники навчальних закладів, вчителі та батьки. І що ці виклики намагається долати весь світ. Він акцентує увагу на тому, що найголовніше - не допустити стрімкого поширення коронавірусу і зберегти здоров'я людей.

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