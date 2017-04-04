У Луцьку встановлюють камеру спостереження на Грушевського
Сьогодні, 16:54
На проспекті Грушевського поблизу Волинської обласної клінічної лікарні встановлюють відеокамери.
Камери почали монтувати у суботу, 10 жовтня, - повідомляє ІА "Конкурент".
Відповідно до оголошеного тендеру, орієнтовна вартість закупівлі на проспекті Грушевського становить майже пів мільйона гривень. Камери встановлять на Привокзальній площі перед залізничним вокзалом, на перехресті з вулиці Привокзальна з вулицею Генерала Шухевича, Гулака-Артемовського, Євгена Коновальця. Загалом у системі буде 14 камер.
Нагадаємо: раніше відеонагляд організували на в'їздах/виїздах Луцька. А до цього – в центральному парку міста.
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Камери почали монтувати у суботу, 10 жовтня, - повідомляє ІА "Конкурент".
Відповідно до оголошеного тендеру, орієнтовна вартість закупівлі на проспекті Грушевського становить майже пів мільйона гривень. Камери встановлять на Привокзальній площі перед залізничним вокзалом, на перехресті з вулиці Привокзальна з вулицею Генерала Шухевича, Гулака-Артемовського, Євгена Коновальця. Загалом у системі буде 14 камер.
Нагадаємо: раніше відеонагляд організували на в'їздах/виїздах Луцька. А до цього – в центральному парку міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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