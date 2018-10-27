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У Львові п'яний волинянин погрожував чоловіку предметом, схожим на пістолет

У Львові п'яний волинянин погрожував чоловіку предметом, схожим на пістолет
Під час нічного патрулювання львівські поліцейські отримали виклик на площу Двірцеву, де невідомі, зі слів заявника, погрожували йому пістолетом.

Про це повідомляє ПроЗахід.

Екіпаж прибув на місці, де зустрівся із 23-річним чоловіком і отримав описи ймовірного зловмисника. Його виявили неподалік і під час поверхневої перевірки у 21-річного мешканця Волинської області знайшли предмет схожий на пістолет. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Осіб супроводили у Залізничний відділ поліції, де в присутності понятих у громадянина вилучили зброю, кобуру, магазин та два предмети, візуально схожих на ударники від кулемету.

Справою займаються слідчі.

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Теги: Львів, поліція, алкоголь, зброя
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