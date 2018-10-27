У Львові п'яний волинянин погрожував чоловіку предметом, схожим на пістолет





Про це повідомляє



Екіпаж прибув на місці, де зустрівся із 23-річним чоловіком і отримав описи ймовірного зловмисника. Його виявили неподалік і під час поверхневої перевірки у 21-річного мешканця Волинської області знайшли предмет схожий на пістолет. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.



Осіб супроводили у Залізничний відділ поліції, де в присутності понятих у громадянина вилучили зброю, кобуру, магазин та два предмети, візуально схожих на ударники від кулемету.



Справою займаються слідчі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час нічного патрулювання львівські поліцейські отримали виклик на площу Двірцеву, де невідомі, зі слів заявника, погрожували йому пістолетом.Про це повідомляє ПроЗахід. Екіпаж прибув на місці, де зустрівся із 23-річним чоловіком і отримав описи ймовірного зловмисника. Його виявили неподалік і під час поверхневої перевірки у 21-річного мешканця Волинської області знайшли предмет схожий на пістолет. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.Осіб супроводили у Залізничний відділ поліції, де в присутності понятих у громадянина вилучили зброю, кобуру, магазин та два предмети, візуально схожих на ударники від кулемету.Справою займаються слідчі.

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