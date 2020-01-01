Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 11 жовтня





Про це повідомляє Sinoptik.



За даними Волинського обласного центру гідрометеорології, у Луцьку завтра варто очікувати хмарної погоди з проясненнями, невеликого дощу, видимості 2-4 км. Також на завтра прогнозують вiтер пiвнічно-західний, 3-8 м/с. Температура вночi 8-10º, вдень 15-17º.



На території області синоптики теж очікують хмарної погоди з проясненнями. Місцями невеликий дощ, гроза. Вночі та вранці місцями туман. Видимість 2-4 км, в тумані 200-500 м. Вiтер пiвнічно-західний, 3-8 м/с. Температура вночi 7-12º, вдень 13-18º.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Уночі можливий дрібний дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.Про це повідомляє Sinoptik.За даними Волинського обласного центру гідрометеорології, у Луцьку завтра варто очікувати хмарної погоди з проясненнями, невеликого дощу, видимості 2-4 км. Також на завтра прогнозують вiтер пiвнічно-західний, 3-8 м/с. Температура вночi 8-10º, вдень 15-17º.На території області синоптики теж очікують хмарної погоди з проясненнями. Місцями невеликий дощ, гроза. Вночі та вранці місцями туман. Видимість 2-4 км, в тумані 200-500 м. Вiтер пiвнічно-західний, 3-8 м/с. Температура вночi 7-12º, вдень 13-18º.

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