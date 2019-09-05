«Вони кращі з кращих», – Артем Федецький підтримав збірну після розгромної поразки

Ексгравець збірної України закликав вірити і підтримувати команду після поразки у ФранціїПро це волинський ексфутболіст сказав у етері програми #ЗалишайсязФутболом, - пише Футбол1.Колишній оборонець заявив, що збірна України здобула колосальний досвід після розгромної поразки від Франції."В нас такий менталітет. Коли футбол підкріплювався результатом все було шикарно, хлопців на руках носили. Варто лише програти в останніх матчах - починають цькувати. Я не буду хлопців критикувати, бо я розумію, як ці поразки переносяться. Вони все розуміють. Рахунок неприємний, катастрофи не повинно робити. Це наша збірна. Вони кращі з кращих. Потрібна підтримка як від фанів, так і від експертів", - сказав Федецький.Також Артем Федецький зазначив, що багато коментарів пишуть диванні експерти."Збірної в нас іншої нема. Треба вірити та завжди підтримувати. Знаючи який колектив в Андрія Миколайовича всі невдачі пройдемо й на Євро буде кращий результат. Давайте подивимось, які гравці грали у збірної Франції, а які в нас. Деякі наші хлопці бачили їх лише по телевізору. Мбаппе, Грізманн, Варан, Нзонзі. Як не крути, їх клас дався в знаки, тому такий рахунок. Але це шалений досвід, особливо для дебютантів. Вони побачать до чого потрібно рухатися. Все в їх руках. Потрібно проковтнути цю неприємну пігулку і рухатися далі", - зазначив футболіст.