вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Вони кращі з кращих», – Артем Федецький підтримав збірну після розгромної поразки

«Вони кращі з кращих», – Артем Федецький підтримав збірну після розгромної поразки
Ексгравець збірної України закликав вірити і підтримувати команду після поразки у Франції

Про це волинський ексфутболіст сказав у етері програми #ЗалишайсязФутболом, - пише Футбол1.

Колишній оборонець заявив, що збірна України здобула колосальний досвід після розгромної поразки від Франції.

"В нас такий менталітет. Коли футбол підкріплювався результатом все було шикарно, хлопців на руках носили. Варто лише програти в останніх матчах - починають цькувати. Я не буду хлопців критикувати, бо я розумію, як ці поразки переносяться. Вони все розуміють. Рахунок неприємний, катастрофи не повинно робити. Це наша збірна. Вони кращі з кращих. Потрібна підтримка як від фанів, так і від експертів", - сказав Федецький.

Також Артем Федецький зазначив, що багато коментарів пишуть диванні експерти.

"Збірної в нас іншої нема. Треба вірити та завжди підтримувати. Знаючи який колектив в Андрія Миколайовича всі невдачі пройдемо й на Євро буде кращий результат. Давайте подивимось, які гравці грали у збірної Франції, а які в нас. Деякі наші хлопці бачили їх лише по телевізору. Мбаппе, Грізманн, Варан, Нзонзі. Як не крути, їх клас дався в знаки, тому такий рахунок. Але це шалений досвід, особливо для дебютантів. Вони побачать до чого потрібно рухатися. Все в їх руках. Потрібно проковтнути цю неприємну пігулку і рухатися далі", - зазначив футболіст.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: футбол, Артем Федецький
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Вони кращі з кращих», – Артем Федецький підтримав збірну після розгромної поразки
Сьогодні, 20:45
У луцькому монастирі печуть хліб за старовинними рецептами. ВІДЕО
Сьогодні, 20:13
Завтра «Волинь» зіграє із суперником, з яким не зустрічалася 31 рік
Сьогодні, 19:41
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 11 жовтня
Сьогодні, 19:00
Волинські священники здали кров для онкохворих дітей. ФОТО
Сьогодні, 18:18
Схожі новини
Артем Федецький пояснив, чому «Бенфіці» буде важко грати із «Шахтарем» Артем Федецький пояснив, чому «Бенфіці» буде важко грати із «Шахтарем»
19 лютий, 07:36
Федецький разом із колишнім «волинянином» вчаться на тренерських курсах УЄФА Федецький разом із колишнім «волинянином» вчаться на тренерських курсах УЄФА
05 вересень, 2019, 08:10
У матчі збірної України проти «Карпат», волинянин Федецький зіграв за обидві команди У матчі збірної України проти «Карпат», волинянин Федецький зіграв за обидві команди
16 липень, 2019, 04:17
Федецький та Шевчук зіграють у матчі ветеранів збірної України проти легенд «Карпат» Федецький та Шевчук зіграють у матчі ветеранів збірної України проти легенд «Карпат»
09 липень, 2019, 01:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Вони кращі з кращих», – Артем Федецький підтримав збірну після розгромної поразки
Сьогодні, 20:45
 0
У луцькому монастирі печуть хліб за старовинними рецептами. ВІДЕО
Сьогодні, 20:13
 0
Завтра «Волинь» зіграє із суперником, з яким не зустрічалася 31 рік
Сьогодні, 19:41
 0
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 11 жовтня
Сьогодні, 19:00
 0
Волинські священники здали кров для онкохворих дітей. ФОТО
Сьогодні, 18:18
 0
Медіа
відео
1/8