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У Луцьку стартував чемпіонат міста з художньої гімнастики. ФОТО

У Луцьку стартував чемпіонат міста з художньої гімнастики. ФОТО
У суботу, 10 жовтня, у приміщенні Дитячо-юнацької спортивної школи №3 відбулось урочисте відкриття чемпіонату міста Луцька з художньої гімнастики.

На урочистість завітали радник міського голови Ігор Поліщук та директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Володимир Захожий, інформують на сайті Луцькради.

“Чудово, що в нашому місті є такий спорт та люди, які за нього вболівають, віддають свій вільний час, вміння, таланти. Надзвичайно важливо залучати дітей та молодь до занять спортом, адже спорт розвиває дуже правильні риси характеру, такі як наполегливість, бажання досягати мети, долати перешкоди. В майбутньому це допоможе дітям стати успішними.

Безумовно, міська влада, й надалі допомагатиме художній гімнастиці та підтримуватиме спортивні ініціативи”, - привітав присутніх Ігор Поліщук.

У Луцьку стартував чемпіонат міста з художньої гімнастики. ФОТО
У Луцьку стартував чемпіонат міста з художньої гімнастики. ФОТО
У Луцьку стартував чемпіонат міста з художньої гімнастики. ФОТО

Потому відбулось нагородження переможців чемпіонату Волинської області з художньої гімнастики у різних категоріях за програмою обласної спартакіади “Волинь спортивна — 2020”.
У Луцьку стартував чемпіонат міста з художньої гімнастики. ФОТО
У Луцьку стартував чемпіонат міста з художньої гімнастики. ФОТО
У Луцьку стартував чемпіонат міста з художньої гімнастики. ФОТО
У Луцьку стартував чемпіонат міста з художньої гімнастики. ФОТО

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Теги: гімнастика, чемпіонат
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