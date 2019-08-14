вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Покрову в храмах ПЦУ на Волині молитимуться за воїнів

На Покрову в храмах ПЦУ на Волині молитимуться за воїнів
14 жовтня, у свято Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника України у храмах Волинської єпархії православної церкви України молитимуться за здоров’я захисників нашої Батьківщини та упокоєння загиблих героїв.

Про це інформує пресслужба єпархії.

Такі молитви проводитимуть на прохання облдержадміністрації та з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла. Владика, зокрема, очолить панахиду на Театральному майдані обласного центру, яка розпочнеться о 9.00.

Учасникам богослужінь нагадують про необхідність дотримуватися карантинних вимог.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: покрова, ПЦУ, молитва, захисники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 4
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
бо арррмия, мова, Віррра....
Відповісти
Так і їжаку зрозуміло, що на Покрова моляться за воїнів.
Відповісти
За мир нехай хтось інший молиться.
Відповісти
За мир нехай хтось інший молиться.
Відповісти
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Покрову в храмах ПЦУ на Волині молитимуться за воїнів
Сьогодні, 08:24
Встановлення комунальних тарифів хочуть передати місцевій владі
Сьогодні, 07:22
На Волині партія відкликала двох кандидатів в депутати
Сьогодні, 06:29
Учені виявили нову стадію еволюції людини
Сьогодні, 05:24
Волинські школярі зібрали допомогу для дітей, які залишилися без батьківського піклування. ФОТО
Сьогодні, 04:12
Схожі новини
ПЦУ впродовж дня перед Пасхою прийматиме онлайн-записки за здоров'я та за упокій ПЦУ впродовж дня перед Пасхою прийматиме онлайн-записки за здоров'я та за упокій
18 квітень, 14:40
В ПЦУ затвердили молитву від коронавірусу. ТЕКСТ В ПЦУ затвердили молитву від коронавірусу. ТЕКСТ
18 березень, 05:17
У селах на Волині – церковні конфлікти У селах на Волині – церковні конфлікти
14 серпень, 2019, 18:00
У храмах Волині звучали молитви до Богородиці. ФОТО У храмах Волині звучали молитви до Богородиці. ФОТО
14 жовтень, 2015, 15:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Покрову в храмах ПЦУ на Волині молитимуться за воїнів
Сьогодні, 08:24
 0
Встановлення комунальних тарифів хочуть передати місцевій владі
Сьогодні, 07:22
 0
На Волині партія відкликала двох кандидатів в депутати
Сьогодні, 06:29
 0
Учені виявили нову стадію еволюції людини
Сьогодні, 05:24
 0
Волинські школярі зібрали допомогу для дітей, які залишилися без батьківського піклування. ФОТО
Сьогодні, 04:12
 0
Медіа
відео
1/8