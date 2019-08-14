На Покрову в храмах ПЦУ на Волині молитимуться за воїнів
Сьогодні, 08:24
14 жовтня, у свято Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника України у храмах Волинської єпархії православної церкви України молитимуться за здоров’я захисників нашої Батьківщини та упокоєння загиблих героїв.
Про це інформує пресслужба єпархії.
Такі молитви проводитимуть на прохання облдержадміністрації та з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла. Владика, зокрема, очолить панахиду на Театральному майдані обласного центру, яка розпочнеться о 9.00.
Учасникам богослужінь нагадують про необхідність дотримуватися карантинних вимог.
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Про це інформує пресслужба єпархії.
Такі молитви проводитимуть на прохання облдержадміністрації та з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла. Владика, зокрема, очолить панахиду на Театральному майдані обласного центру, яка розпочнеться о 9.00.
Учасникам богослужінь нагадують про необхідність дотримуватися карантинних вимог.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 4
бо арррмия, мова, Віррра....
Так і їжаку зрозуміло, що на Покрова моляться за воїнів.
За мир нехай хтось інший молиться.
За мир нехай хтось інший молиться.
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