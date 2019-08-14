На Покрову в храмах ПЦУ на Волині молитимуться за воїнів





Про це інформує



Такі молитви проводитимуть на прохання облдержадміністрації та з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла. Владика, зокрема, очолить панахиду на Театральному майдані обласного центру, яка розпочнеться о 9.00.



Учасникам богослужінь нагадують про необхідність дотримуватися карантинних вимог.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 жовтня, у свято Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника України у храмах Волинської єпархії православної церкви України молитимуться за здоров’я захисників нашої Батьківщини та упокоєння загиблих героїв.Про це інформує пресслужба єпархії Такі молитви проводитимуть на прохання облдержадміністрації та з благословіння митрополита Луцького і Волинського. Владика, зокрема, очолить панахиду на Театральному майдані обласного центру, яка розпочнеться о 9.00.Учасникам богослужінь нагадують про необхідність дотримуватися карантинних вимог.

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