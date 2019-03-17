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Волинські лікарі видалили пацієнтці великий камінь нирки через маленький розріз шкіри. ФОТО

Волинські лікарі видалили пацієнтці великий камінь нирки через маленький розріз шкіри. ФОТО
Лікарі-урологи Ковельського МТМО видалили великий камінь нирки через розріз шкіри довжиною лише 1 сантиметр.

До центру ендоурології Ковельського МТМО звернулася жінка зі сечокам'яною хворобою: камінь миски правої нирки. Про це інформують на сторінці закладу.

Діагноз встановили близько 2-х років тому, проте методи консервативного лікування були неефективними.

Після проведення додаткових обстежень (УЗД та екскреторна урографія) лікарі-урологи провели перкутанну нефролітотрипсію справа. Операція тривала до 45 хвилин.

"Цей клінічний випадок був непростий через наявність супутньої патології у пацієнтки. Вражаючим також був розмір самого каменя 2,5х3,0 см. Проте нашим урологам Миколі Зубку та Мирославі Гаврилюк успішно вдалось видалити камінь повністю та з мінімально можливим травматизмом для пацієнтки. А лікар-анестезіолог Самарчук Т.В. зробила операцію безболісною та комфортною за допомогою епідуральної анестезії", - йдеться в дописі.

Зараз пацієнтка у задовільному стані, але ще під пильним наглядом медиків.

Волинські лікарі видалили пацієнтці великий камінь нирки через маленький розріз шкіри. ФОТО
Волинські лікарі видалили пацієнтці великий камінь нирки через маленький розріз шкіри. ФОТО
Волинські лікарі видалили пацієнтці великий камінь нирки через маленький розріз шкіри. ФОТО

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Теги: Ковельське МТМО, нирка, камінь, операція
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