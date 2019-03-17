Волинські лікарі видалили пацієнтці великий камінь нирки через маленький розріз шкіри. ФОТО





До центру ендоурології Ковельського МТМО звернулася жінка зі сечокам'яною хворобою: камінь миски правої нирки. Про це інформують на



Діагноз встановили близько 2-х років тому, проте методи консервативного лікування були неефективними.



Після проведення додаткових обстежень (УЗД та екскреторна урографія) лікарі-урологи провели перкутанну нефролітотрипсію справа. Операція тривала до 45 хвилин.



"Цей клінічний випадок був непростий через наявність супутньої патології у пацієнтки. Вражаючим також був розмір самого каменя 2,5х3,0 см. Проте нашим урологам Миколі Зубку та Мирославі Гаврилюк успішно вдалось видалити камінь повністю та з мінімально можливим травматизмом для пацієнтки. А лікар-анестезіолог Самарчук Т.В. зробила операцію безболісною та комфортною за допомогою епідуральної анестезії", - йдеться в дописі.



Зараз пацієнтка у задовільному стані, але ще під пильним наглядом медиків.





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