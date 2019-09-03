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«Козацькі розваги»: у місті на Волині спортивні змагання приурочили до Дня захисника України. ФОТО

«Козацькі розваги»: у місті на Волині спортивні змагання приурочили до Дня захисника України. ФОТО
У суботу, 10 жовтня, вперше у Нововолинську відбулось спортивне свято «Козацькі розваги». Його приурочили до Дня захисника України.

Про це інформують на сайті Нововолинської міської ради.

Силу та справжній чоловічий характер у спортивних випробуваннях демонстрували дев’ять команд: чотири з Нововолинська, три з Камінь-Каширська, по одній з сіл Овадне та Зимне. У кожній – по 2 учасники.

Від учасників змагань поклали квіти до меморіальної стели загиблим учасникам Революції Гідності та Героїв АТО/ООС.

Потому спортсмени приступили до виконання шести конкурсних естафет: «Козацька засіка», «Каменярі», «Колода», «Таєр фліп» (кантування автошини), «Чобіток», «Суданські ноші».

«Козацькі розваги»: у місті на Волині спортивні змагання приурочили до Дня захисника України. ФОТО
«Козацькі розваги»: у місті на Волині спортивні змагання приурочили до Дня захисника України. ФОТО
«Козацькі розваги»: у місті на Волині спортивні змагання приурочили до Дня захисника України. ФОТО

За результатами змагань визначили найкращих. Перше та друге місця посіли команди з Нововолинська: «Relfit1» у складі Василя Петрощука та Олександра Бурди та ДЮСШ №1 у складі Анатолія Щегельського та Вадима Сенеги. На третьому місці – команда із Зимненської ОТГ у складі Олександра Томчука і Ярослава Кондисюка.

Переможців спортивного свята відзначили кубками, медалями і грамотами, а усіх учасників – медалями.
«Козацькі розваги»: у місті на Волині спортивні змагання приурочили до Дня захисника України. ФОТО
«Козацькі розваги»: у місті на Волині спортивні змагання приурочили до Дня захисника України. ФОТО
«Козацькі розваги»: у місті на Волині спортивні змагання приурочили до Дня захисника України. ФОТО


«Козацькі розваги»: у місті на Волині спортивні змагання приурочили до Дня захисника України. ФОТО
«Козацькі розваги»: у місті на Волині спортивні змагання приурочили до Дня захисника України. ФОТО
«Козацькі розваги»: у місті на Волині спортивні змагання приурочили до Дня захисника України. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, спорт, змагання
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