«Козацькі розваги»: у місті на Волині спортивні змагання приурочили до Дня захисника України. ФОТО





Про це інформують на сайті



Силу та справжній чоловічий характер у спортивних випробуваннях демонстрували дев’ять команд: чотири з Нововолинська, три з Камінь-Каширська, по одній з сіл Овадне та Зимне. У кожній – по 2 учасники.



Від учасників змагань поклали квіти до меморіальної стели загиблим учасникам Революції Гідності та Героїв АТО/ООС.



Потому спортсмени приступили до виконання шести конкурсних естафет: «Козацька засіка», «Каменярі», «Колода», «Таєр фліп» (кантування автошини), «Чобіток», «Суданські ноші».





За результатами змагань визначили найкращих. Перше та друге місця посіли команди з Нововолинська: «Relfit1» у складі Василя Петрощука та Олександра Бурди та ДЮСШ №1 у складі Анатолія Щегельського та Вадима Сенеги. На третьому місці – команда із Зимненської ОТГ у складі Олександра Томчука і Ярослава Кондисюка.



Переможців спортивного свята відзначили кубками, медалями і грамотами, а усіх учасників – медалями.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 10 жовтня, вперше у Нововолинську відбулось спортивне свято «Козацькі розваги». Його приурочили до Дня захисника України.Про це інформують на сайті Нововолинської міської ради Силу та справжній чоловічий характер у спортивних випробуваннях демонстрували дев’ять команд: чотири з Нововолинська, три з Камінь-Каширська, по одній з сіл Овадне та Зимне. У кожній – по 2 учасники.Від учасників змагань поклали квіти до меморіальної стели загиблим учасникам Революції Гідності та Героїв АТО/ООС.Потому спортсмени приступили до виконання шести конкурсних естафет: «Козацька засіка», «Каменярі», «Колода», «Таєр фліп» (кантування автошини), «Чобіток», «Суданські ноші».За результатами змагань визначили найкращих. Перше та друге місця посіли команди з Нововолинська: «Relfit1» у складітата ДЮСШ №1 у складіта Вадима Сенеги. На третьому місці – команда із Зимненської ОТГ у складіПереможців спортивного свята відзначили кубками, медалями і грамотами, а усіх учасників – медалями.

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