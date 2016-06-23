На Волині партія відкликала двох кандидатів в депутати





Як стало відомо Юрія Воробця та Катерини Павлік, котрі включені до переліку кандидатів у ТВО №4.



Голова Мар’янівської селищної ТВК Мирослава Нарусевич розповіла, що 4 жовтня комісія під час засідання ухвалила постанови №23 та №24 «Про розгляд звернення Волинської територіальної організації Політичної партії «Європейська Солідарність» від 03 жовтня 2020 року». У них йдеться про відмову партії щодо зняття з реєстрації вказаних кандидатів.



«Ми терміново відреагували – в неділю в нас було засідання. В нас 14 членів комісії, присутніх було 12. Розумієте, у нас селищна дільниця, у нас менше 10 тисяч населення. Ми йдемо по мажоритарній системі багатомандатних округів. Тобто люди можуть і самовисуванцями бути, і від партій», - зауважила голова комісії.



Вона зв’язалася із кандидатами, аби уточнити, чи передумали вони балотуватися.





«Я повідомила кандидатів і членів комісії. Запитала кандидатів, чи вони писали заяву у партію, що не хочуть балотуватися. Вони сказали – ні, ми хочемо балотуватися», - додала Мирослава Нарусевич.



Тож на засіданні озвучили це питання. Зрештою, комісія проголосувала за те, аби не скасовувати реєстрацію кандидатів.



«Якби ми задовільнили звернення «Європейської Солідарності» виходить, що ми порушуємо права людей, бо вони хочуть балотуватися. Вийшов такий казус», - каже голова ТВК. За її словами, звернення щодо скасування реєстрації надійшло після завершення строків реєстрації. Тому особи вже не могли б зареєструватися шляхом самовисування та їх право бути обраними могло бути порушеним. Згодом, за словами голови, до неї звернулася представниця партії Юлія Вусенко та повідомила, що на комісію подають в суд.



«Ми подали до суду. В нас була внутрішньопартійна ситуація – ми відкликали 2 кандидатів, тобто скасовували реєстрацію, а комісія відмовилася це зробити, хоча не мала на це жодних законних підстав. Ми подали у суд на територіальну виборчу комісію… Ми скасуємо рішення про відмову», - повідомила ОПОРІ перший кандидат єдиного списку «Європейської Солідарності» до Волинської обласної ради Юлія Вусенко.



«Ми лише сьогодні (8 жовтня, - ред) занесли документи», - резюмувала Юлія Вусенко.



Кандидат Юрій Воробець повідомив ОПОРІ, що йому відомо про ініціативу щодо скасування його реєстрації від партії. Водночас чоловік зауважив, що хоче балотуватися до селищної ради.



Катерина Павлік також розповіла, що працює бухгалтером у Мар’янівській селищній раді та вже була депутатом кількох скликань, за винятком останнього. Тож вирішила знову балотуватися.



«Партія запропонувала йти мені кандидатом, я, звісно не відмовила. Але те, що на сьогоднішній день склалася така ситуація, дуже неприємно. Бо я могла би, наприклад, іти самовисуванням, якби мене в терміни повідомили і просто сказали – ви нам не підходите як кандидатура… Комісія мені повідомила, що склалася така ситуація, але я вже не мала змоги подати документів як самовисуванець», - прокоментувала ОПОРІ Катерина Павлік.



Як стало відомо представникам ОПОРИ, судове засідання відбулось у п’ятницю, 9 жовтня. Адміністративний позов суд задоволив повністю.



«Визнати протиправною та скасувати постанову Мар’янівської селищної територіальної виборчої комісії Луцького району Волинської області №24 від 04 жовтня 2020 року. Зобов’язати Мар’янівську селищну територіальну виборчу комісію Луцького району Волинської області прийняти рішення про скасування реєстрації Воробця Юрія Івановича, кандидата у депутати до Мар’янівської селищної ради Луцького району Волинської області в багатомандатному виборчому окрузі №4 відповідно до поданих Волинською обласною організацією Політичної партії «Європейська Солідарність», - йдеться у рішенні суду.



Згідно із частиною 1 статті 220 Виборчого кодексу України право висування кандидатів у депутати сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) реалізується виборцями через місцеві організації партій або шляхом самовисування у порядку, визначеному цим Кодексом. Особа може бути висунута кандидатом у депутати шляхом висування організацією лише однієї політичної партії або лише шляхом самовисування.



Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 231 підставами для скасування реєстрації кандидатів є звернення кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови не пізніш як за дев'ятнадцять днів до дня голосування із заявою про відмову від балотування. Така заява може бути засвідчена в порядку, встановленому Законом України "Про нотаріат", або подана до відповідної виборчої комісії особисто.



Також, згідно із пунктом 2 частини 1 цієї ж статті, такою підставою є звернення організації партії не пізніш як за дев'ятнадцять днів до дня голосування щодо скасування реєстрації кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови відповідно до рішення, прийнятого у порядку, передбаченому статутом партії, яке додається до такого звернення. Зазначені документи підписуються керівником та засвідчуються печаткою організації партії, а в разі її відсутності - печаткою організації партії вищого рівня або печаткою партії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині представники обласної організації партії «Європейська Солідарність» подали до суду на Мар’янівську селищну територіальну виборчу комісію через відмову останньої скасувати реєстрацію двох кандидатів у депутати Мар’янівської селищної ради. Суд задовольнив адміністративний позов повністю.Як стало відомо ОПОРІ , 3 жовтня до Мар’янівської селищної територіальної виборчої комісії надійшли звернення Волинської обласної територіальної організації політичної партії «Європейська Солідарність». Представники партії просили виборчу комісію скасувати реєстрацію кандидатів у депутати селищної радита, котрі включені до переліку кандидатів у ТВО №4.Голова Мар’янівської селищної ТВКрозповіла, що 4 жовтня комісія під час засідання ухвалила постанови №23 та №24 «Про розгляд звернення Волинської територіальної організації Політичної партії «Європейська Солідарність» від 03 жовтня 2020 року». У них йдеться про відмову партії щодо зняття з реєстрації вказаних кандидатів.«Ми терміново відреагували – в неділю в нас було засідання. В нас 14 членів комісії, присутніх було 12. Розумієте, у нас селищна дільниця, у нас менше 10 тисяч населення. Ми йдемо по мажоритарній системі багатомандатних округів. Тобто люди можуть і самовисуванцями бути, і від партій», - зауважила голова комісії.Вона зв’язалася із кандидатами, аби уточнити, чи передумали вони балотуватися.«Я повідомила кандидатів і членів комісії. Запитала кандидатів, чи вони писали заяву у партію, що не хочуть балотуватися. Вони сказали – ні, ми хочемо балотуватися», - додала Мирослава Нарусевич.Тож на засіданні озвучили це питання. Зрештою, комісія проголосувала за те, аби не скасовувати реєстрацію кандидатів.«Якби ми задовільнили звернення «Європейської Солідарності» виходить, що ми порушуємо права людей, бо вони хочуть балотуватися. Вийшов такий казус», - каже голова ТВК. За її словами, звернення щодо скасування реєстрації надійшло після завершення строків реєстрації. Тому особи вже не могли б зареєструватися шляхом самовисування та їх право бути обраними могло бути порушеним. Згодом, за словами голови, до неї звернулася представниця партіїта повідомила, що на комісію подають в суд.«Ми подали до суду. В нас була внутрішньопартійна ситуація – ми відкликали 2 кандидатів, тобто скасовували реєстрацію, а комісія відмовилася це зробити, хоча не мала на це жодних законних підстав. Ми подали у суд на територіальну виборчу комісію… Ми скасуємо рішення про відмову», - повідомила ОПОРІ перший кандидат єдиного списку «Європейської Солідарності» до Волинської обласної ради Юлія Вусенко.«Ми лише сьогодні (8 жовтня, - ред) занесли документи», - резюмувала Юлія Вусенко.Кандидат Юрій Воробець повідомив ОПОРІ, що йому відомо про ініціативу щодо скасування його реєстрації від партії. Водночас чоловік зауважив, що хоче балотуватися до селищної ради.Катерина Павлік також розповіла, що працює бухгалтером у Мар’янівській селищній раді та вже була депутатом кількох скликань, за винятком останнього. Тож вирішила знову балотуватися.«Партія запропонувала йти мені кандидатом, я, звісно не відмовила. Але те, що на сьогоднішній день склалася така ситуація, дуже неприємно. Бо я могла би, наприклад, іти самовисуванням, якби мене в терміни повідомили і просто сказали – ви нам не підходите як кандидатура… Комісія мені повідомила, що склалася така ситуація, але я вже не мала змоги подати документів як самовисуванець», - прокоментувала ОПОРІ Катерина Павлік.Як стало відомо представникам ОПОРИ, судове засідання відбулось у п’ятницю, 9 жовтня. Адміністративний позов суд задоволив повністю.«Визнати протиправною та скасувати постанову Мар’янівської селищної територіальної виборчої комісії Луцького району Волинської області №24 від 04 жовтня 2020 року. Зобов’язати Мар’янівську селищну територіальну виборчу комісію Луцького району Волинської області прийняти рішення про скасування реєстрації Воробця Юрія Івановича, кандидата у депутати до Мар’янівської селищної ради Луцького району Волинської області в багатомандатному виборчому окрузі №4 відповідно до поданих Волинською обласною організацією Політичної партії «Європейська Солідарність», - йдеться у рішенні суду.Згідно із частиною 1 статті 220 Виборчого кодексу України право висування кандидатів у депутати сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) реалізується виборцями через місцеві організації партій або шляхом самовисування у порядку, визначеному цим Кодексом. Особа може бути висунута кандидатом у депутати шляхом висування організацією лише однієї політичної партії або лише шляхом самовисування.Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 231 підставами для скасування реєстрації кандидатів є звернення кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови не пізніш як за дев'ятнадцять днів до дня голосування із заявою про відмову від балотування. Така заява може бути засвідчена в порядку, встановленому Законом України "Про нотаріат", або подана до відповідної виборчої комісії особисто.Також, згідно із пунктом 2 частини 1 цієї ж статті, такою підставою є звернення організації партії не пізніш як за дев'ятнадцять днів до дня голосування щодо скасування реєстрації кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови відповідно до рішення, прийнятого у порядку, передбаченому статутом партії, яке додається до такого звернення. Зазначені документи підписуються керівником та засвідчуються печаткою організації партії, а в разі її відсутності - печаткою організації партії вищого рівня або печаткою партії.

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