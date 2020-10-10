Нардеп від «Слуги народу» запропонував закупити російську вакцину від Covid-19

Олександр Качура заявив, що Україна буде зобов’язана закуповувати російську вакцину від Covid-19, якщо та покаже свою ефективність.



Про це він сказав у ефірі одного з телеканалів, пишуть



"Якщо дійсно ця вакцина покаже свою ефективність, ми не маємо права не скористатися цією можливістю, щоби врятувати навіть одне людське життя у нашій країні.



Якщо свою ефективність російська вакцина покаже, і дійсно будуть відповідні рекомендації, ми зобов’язані домовлятися, закуповувати", – зазначив Качура.



До слова, 11 серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що у країні зареєстрували першу вакцину від коронавірусу.



У вересні почалася третя фаза випробувань вакцини, водночас вона фактично пішла у цивільний оборот — місцеві інформаційні агентства писали, що вакцину почали отримувати люди з груп ризику, вчителі та медики.



Президент РФ Володимир Путін не відкидає можливість доправлення російської вакцини проти коронавірусу до України.



Очільник країни вважає, що для цього необхідно домовитися з офіційним Києвом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Народний депутат із фракції "Слуга народу"заявив, що Україна буде зобов’язана закуповувати російську вакцину від Covid-19, якщо та покаже свою ефективність.Про це він сказав у ефірі одного з телеканалів, пишуть Факти "Якщо дійсно ця вакцина покаже свою ефективність, ми не маємо права не скористатися цією можливістю, щоби врятувати навіть одне людське життя у нашій країні.Якщо свою ефективність російська вакцина покаже, і дійсно будуть відповідні рекомендації, ми зобов’язані домовлятися, закуповувати", – зазначив Качура.До слова, 11 серпня президент Росіїзаявив, що у країні зареєстрували першу вакцину від коронавірусу.У вересні почалася третя фаза випробувань вакцини, водночас вона фактично пішла у цивільний оборот — місцеві інформаційні агентства писали, що вакцину почали отримувати люди з груп ризику, вчителі та медики.Президент РФ Володимир Путін не відкидає можливість доправлення російської вакцини проти коронавірусу до України.Очільник країни вважає, що для цього необхідно домовитися з офіційним Києвом.

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