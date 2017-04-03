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Встановлення комунальних тарифів хочуть передати місцевій владі

Встановлення комунальних тарифів хочуть передати місцевій владі
Кабінет Міністрів затвердив законопроєкт, що передасть можливість встановлювати комунальні тарифи місцевій владі.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише Обозреватель.

З його слів, раніше встановлення тарифів було в межах обов’язків Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

“Також пропонуємо затвердити законопроєкт, який передбачає, що встановлення тарифів на теплову енергію, гарячу воду, водопостачання та водовідведення повністю передається від НКРЕКП до місцевої влади”, – сказав Шмигаль.

Глава Уряду зазначив, що цей законопроєкт ухвалюється на виконання чергового структурного маяка, затвердженого Міжнародним валютним фондом.

“Тобто уряд виконав усі свої зобов’язання за програмою співпраці з Фондом, які мали дедлайни цього року на цей термін. Тепер очікуємо на підтримку законопроєкту Верховною Радою”, – підсумував Шмигаль.

Згідно з проєктом, НКРЕКП протягом двох місяців після набуття чинності цього закону повинна передати ліцензійні справи суб’єктів господарювання у сферах тепло-, водопостачання і водовідведення обласним державним адміністраціям і КМДА.

Як повідомлялося раніше, в Україні з 1 січня 2021 року можуть почати вимикати газ усім споживачам, хто буде без лічильників. Це передбачене в чинному Законі “Про комерційний облік газу”.

Нововведення, згідно з яким тариф на тепло можна переглядати кілька разів за опалювальний сезон, прописане і в останньому меморандумі з МВФ. Там практично дослівно йдеться, що в Україні вводиться законодавча вимога, згідно з якою з 1 жовтня 2020 року компанії-постачальники тепла зможуть кілька разів за рік переглядати тарифи з урахуванням ринкових цін на газ.

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Теги: тарифи, місцева влада, НКРЕКП, Шмигаль, МВФ
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