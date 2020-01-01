На Волині капітально відремонтують одну з поліклінік
Сьогодні, 00:23
Капітальний ремонт внутрішніх приміщень поліклініки КП «Колківська районна лікарня» на вулиці Грушевського, 26 в селищі Колки Маневицького району коштуватиме до 4,848 мільйона гривень.
Виконавця ремонту визначать у результаті відкритих торгів, повідомляє «Волинь Online».
Організовує торги КП «Колківська районна лікарня». Тендерні пропозиції приймають до 22 жовтня, розпочнуть аукціон 23 жовтня.
Строк надання послуг з ремонту – до 31 грудня 2021 року.
Очікувана вартість становить 4,848 мільйона гривень.
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Виконавця ремонту визначать у результаті відкритих торгів, повідомляє «Волинь Online».
Організовує торги КП «Колківська районна лікарня». Тендерні пропозиції приймають до 22 жовтня, розпочнуть аукціон 23 жовтня.
Строк надання послуг з ремонту – до 31 грудня 2021 року.
Очікувана вартість становить 4,848 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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