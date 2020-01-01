вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині капітально відремонтують одну з поліклінік

На Волині капітально відремонтують одну з поліклінік
Капітальний ремонт внутрішніх приміщень поліклініки КП «Колківська районна лікарня» на вулиці Грушевського, 26 в селищі Колки Маневицького району коштуватиме до 4,848 мільйона гривень.

Виконавця ремонту визначать у результаті відкритих торгів, повідомляє «Волинь Online».

Організовує торги КП «Колківська районна лікарня». Тендерні пропозиції приймають до 22 жовтня, розпочнуть аукціон 23 жовтня.

Строк надання послуг з ремонту – до 31 грудня 2021 року.

Очікувана вартість становить 4,848 мільйона гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Колки, поліклініка, ремонт, тендер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині капітально відремонтують одну з поліклінік
Сьогодні, 00:23
11 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку стартував чемпіонат міста з художньої гімнастики. ФОТО
10 жовтень, 23:32
Не працюватимуть банкомати, термінали, онлайн-сервіс та картки: «ПриватБанк» вночі зупинить роботу всіх сервісів
10 жовтень, 22:31
«Козацькі розваги»: у місті на Волині спортивні змагання приурочили до Дня захисника України. ФОТО
10 жовтень, 21:42
Схожі новини
У Луцьку ремонтуватимуть приміщення однієї з поліклінік У Луцьку ремонтуватимуть приміщення однієї з поліклінік
06 вересень, 21:54
У селищі на Волині капітально відремонтують вулицю У селищі на Волині капітально відремонтують вулицю
02 травень, 18:47
У Луцьку відремонтують будівлю пенсійного фонду У Луцьку відремонтують будівлю пенсійного фонду
04 жовтень, 12:21
У Луцьку хочуть відремонтувати перший Малоомелянівський провулок У Луцьку хочуть відремонтувати перший Малоомелянівський провулок
03 жовтень, 05:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині капітально відремонтують одну з поліклінік
Сьогодні, 00:23
 0
11 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку стартував чемпіонат міста з художньої гімнастики. ФОТО
10 жовтень, 23:32
 0
Не працюватимуть банкомати, термінали, онлайн-сервіс та картки: «ПриватБанк» вночі зупинить роботу всіх сервісів
10 жовтень, 22:31
 0
«Козацькі розваги»: у місті на Волині спортивні змагання приурочили до Дня захисника України. ФОТО
10 жовтень, 21:42
 0
Медіа
відео
1/8