На Волині капітально відремонтують одну з поліклінік





Виконавця ремонту визначать у результаті відкритих торгів, повідомляє



Організовує торги КП «Колківська районна лікарня». Тендерні пропозиції приймають до 22 жовтня, розпочнуть аукціон 23 жовтня.



Строк надання послуг з ремонту – до 31 грудня 2021 року.



Очікувана вартість становить 4,848 мільйона гривень.

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