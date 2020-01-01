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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 11 жовтня: в Україні – 4 768 нових випадків коронавірусу, на Волині – 118

Ранок 11 жовтня: в Україні – 4 768 нових випадків коронавірусу, на Волині – 118
За останню добу в Україні виявили 4 768 випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 11 жовтня сягнула 261 034.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.

Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (502) та Харківській області (593).

На щастя, 937 людей за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужало 113 507 українців.

За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 85 інфікованих. А загалом від початку епідемії кількість летальних випадків становить 4 972.

На Волині загалом захворіло 9 645 людей, з них за останню добу - 118. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 196 людей, на щастя, за минулу добу летальних випадків не зафіксували.

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Теги: коронавірус, Волинь, Луцьк, інфекція, хвороба, Україна, статистика
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