Ранок 11 жовтня: в Україні – 4 768 нових випадків коронавірусу, на Волині – 118
Сьогодні, 09:05
За останню добу в Україні виявили 4 768 випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 11 жовтня сягнула 261 034.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (502) та Харківській області (593).
На щастя, 937 людей за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужало 113 507 українців.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 85 інфікованих. А загалом від початку епідемії кількість летальних випадків становить 4 972.
На Волині загалом захворіло 9 645 людей, з них за останню добу - 118. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 196 людей, на щастя, за минулу добу летальних випадків не зафіксували.
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Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (502) та Харківській області (593).
На щастя, 937 людей за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужало 113 507 українців.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 85 інфікованих. А загалом від початку епідемії кількість летальних випадків становить 4 972.
На Волині загалом захворіло 9 645 людей, з них за останню добу - 118. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 196 людей, на щастя, за минулу добу летальних випадків не зафіксували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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