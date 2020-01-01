Які пам'ятні дати і свята в Україні відзначають цього дня





Про це пише



Пам'ятні дати 11 жовтня, річниці та події



У 1138 році стався землетрус в Алеппо, жертвами якого стали 230 тисяч осіб.



У 1881 році житель американського штату Північна Дакота Девід Х'юстон запатентував фотоплівку.



У 1887 році великий американський винахідник Томас Едісон запатентував електричну машину для підрахунку голосів під час голосування. Це був перший патент Едісона. Пристрій називався «електричний балотувальний апарат», він був осміяний членами американського парламенту. Пристрій підраховував результати голосування, для чого депутати повинні були натискати розміщені перед ними кнопки – «за» і «проти». Зараз подібні системи встановлені повсюдно, але тоді хтось із парламентаріїв назвав це «найбільш марним винаходом з усіх».



У 1919 році цього дня в літаку вперше запропонували перекусити. Це зробила британська авіакомпанія «Handley Page Transport». Кошик з «другим сніданком» – так тоді це називалося – коштував три шилінги за порцію.



Яке сьогодні церковне свято



Православна церква 11 жовтня вшановує пам'ять святителя Харитона Сповідника, єпископа. Інша назва свята: «Харитонов день».







Що сьогодні не можна робити



У Харитонів день старі радили за поріг носа не висовувати, щоб не накликати біду. Не можна прибирати в будинку та вимітати сміття з хати.



Прикмети на 11 жовтня



З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:



- дме північний вітер - зима буде морозною та сніжною;



- листя з дубів і беріз опало повністю - зима буде без особливих перепадів температур, а якщо на гілках листя залишилися - зима буде суворою;



- низько йдуть по небу хмари - скоро холоднеча.



11 жовтня іменини



Іменини у Прохора, Василя, Феодора, Іллі, Григорія, Анатолія, Олександра, Тетяни, В'ячеслава, Марка, Олексія та Афанасія.

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