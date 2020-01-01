У понеділок МОН направить листи у регіони щодо переходу шкіл на дистанційне навчання





Про це в коментарі РБК-Україна розповів т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, – пишуть



Рекомендаційний лист першою чергою стосуватиметься «помаранчевих зон» карантину і регіонів, де складна ситуація з поширенням коронавірусу.



«Ми, звичайно ж, будемо офіційно рекомендувати або змішану форму, або повністю дистанційну. Не наказувати, а рекомендувати... Ми нікого не можемо змусити, яку форму навчання застосувати. Вже ж давно набула чинності децентралізація», – сказав Шкарлет.



Міністр зазначив, що органи місцевої влади самі вирішують, коли починати канікули і яку форму навчання запроваджувати в закладах освіти.



«Я закликав бути відповідальними всіх, незалежно від того, чи то школа, чи заклад вищої освіти. Університети давно, більшість з них, знаходяться на дистанційному навчанні для того, щоб здійснити соціальне дистанціювання», – додав він.



10 жовтня у своєму Telegram-каналі Шкарлет звернувся до органів місцевого самоврядування з проханням перевести заклади освіти на дистанційне навчання на найближчі два тижні. Своє прохання він пояснив стримуванням поширення коронавірусу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 12 жовтня, Міністерство освіти і науки направить в регіони лист з рекомендаціями щодо переходу закладів освіти на дистанційне навчання. Однак міністерство не буде нікого змушувати запроваджувати «дистанційку».Про це в коментарі РБК-Україна розповів т.в.о. міністра освіти і науки, – пишуть «Волинські Новини» Рекомендаційний лист першою чергою стосуватиметься «помаранчевих зон» карантину і регіонів, де складна ситуація з поширенням коронавірусу.«Ми, звичайно ж, будемо офіційно рекомендувати або змішану форму, або повністю дистанційну. Не наказувати, а рекомендувати... Ми нікого не можемо змусити, яку форму навчання застосувати. Вже ж давно набула чинності децентралізація», – сказав Шкарлет.Міністр зазначив, що органи місцевої влади самі вирішують, коли починати канікули і яку форму навчання запроваджувати в закладах освіти.«Я закликав бути відповідальними всіх, незалежно від того, чи то школа, чи заклад вищої освіти. Університети давно, більшість з них, знаходяться на дистанційному навчанні для того, щоб здійснити соціальне дистанціювання», – додав він.10 жовтня у своєму Telegram-каналі Шкарлет звернувся до органів місцевого самоврядування з проханням перевести заклади освіти на дистанційне навчання на найближчі два тижні. Своє прохання він пояснив стримуванням поширення коронавірусу.

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