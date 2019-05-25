Покарали острожанина, який збив автівкою оленів на Волині





Справу розглядали 9 жовтня, сама ДТП трапилась 9 липня о 22:26 в селі Звірів Ківерцівського району. Про це йдеться у матеріалах справи в реєстрі судових рішень, – пише



Керуючи автомобілем марки Toyota RAV4 водій не був уважним, не стежив за дорожніми обставинами, відповідно не реагував на її зміну, внаслідок чого наїхав на оленів, в результаті чого транспортний засіб отримав механічні пошкодження з матеріальними збитками.



На судове засідання чоловік не з`явився, але в поданій до суду заяві визнав свою провину у вчиненні адміністративного правопорушення та просив розгляд справи здійснювати у його відсутності. Відповідно до письмових пояснень патрульним при складанні протоколу водій розповів, що їхав з допустимою швидкістю і на дорогу раптово вискочили тварини (олені), після чого він зупинився та викликав працівників поліції.



У результаті суд визнав водія таким, що вчинив правопорушення, та наклав на нього штраф в розмірі 340 гривень. Також чоловік заплатить судовий збір, що складає 420 гривень.



У разі несплати штрафу в 15-денний термін, штраф підлягає примусовому стягненню у подвійному розмірі, а саме в сумі 680 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Острозькому районному суді розглянули матеріали справи від патрульної поліції у Волинській області про притягнення до адмінвідповідальності острожанина, який наїхав на оленів.Справу розглядали 9 жовтня, сама ДТП трапилась 9 липня о 22:26 в селі Звірів Ківерцівського району. Про це йдеться у матеріалах справи в реєстрі судових рішень, – пише «Район.Рівне» Керуючи автомобілем марки Toyota RAV4 водій не був уважним, не стежив за дорожніми обставинами, відповідно не реагував на її зміну, внаслідок чого наїхав на оленів, в результаті чого транспортний засіб отримав механічні пошкодження з матеріальними збитками.На судове засідання чоловік не з`явився, але в поданій до суду заяві визнав свою провину у вчиненні адміністративного правопорушення та просив розгляд справи здійснювати у його відсутності. Відповідно до письмових пояснень патрульним при складанні протоколу водій розповів, що їхав з допустимою швидкістю і на дорогу раптово вискочили тварини (олені), після чого він зупинився та викликав працівників поліції.У результаті суд визнав водія таким, що вчинив правопорушення, та наклав на нього штраф в розмірі 340 гривень. Також чоловік заплатить судовий збір, що складає 420 гривень.У разі несплати штрафу в 15-денний термін, штраф підлягає примусовому стягненню у подвійному розмірі, а саме в сумі 680 гривень.

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