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Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 11 жовтня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 11 жовтня
За останню добу на Волині зареєстровано 118 нових випадків захворювання на COVID-19.

Про це йдеться на сайті Волинської обласної державної адміністрації.

Одужало – 49 осіб. Нові випадки захворювання виявили: м. Луцьк – 25, Луцький район – 6, м. Нововолинськ – 23, Горохівський район – 11, Іваничівський район – 4, Ківерцівський район – 17, Ковельський район – 6, Локачинський район – 3, Любомльський район – 2, Любешівський район – 1, Маневицький район – 3, Ратнівський район – 2, Рожищенський район –9, Турійський район – 6.

Загалом, станом на 11 жовтня в області зареєстрували 9645 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 571 у дітей та 1043 у медичних працівників. Одужало 5806 осіб, з них 365 дітей та 714 медичних працівників. 196 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).

Загалом коронавірусну хворобу виявили:

• м. Луцьк – 2529 (в т. ч. 56 летальних)
• Луцький район – 935 (в т. ч. 16 летальних)
• м. Нововолинськ – 749 (в т. ч. 15 летальних)
• Володимир-Волинський район – 795 (в т. ч. 8 летальних)
• Горохівський район – 427 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 208 (в т. ч. 5 летальних)
• Камінь-Каширський район – 380 (в т. ч. 11 летальних)
• Ківерцівський район – 950 ( в т. ч. 16 летальних)
• Ковельський район – 693 (в т. ч. 20 летальних)
• Локачинський район – 95
• Любомльський район – 188 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –299 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 463 ( в т. ч. 13 летальних)
• Ратнівський район – 301 (в т.ч. 10 летальних)
• Рожищенський район – 227 (в т. ч. 5 летальних)
• Старовижівський район – 127 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 200 ( в т. ч. 2 летальний)
• Шацький район – 79 (в т. ч. 1 летальний)

За попередню добу надійшло 118 повідомленнь про підозру на COVID-19.

По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 56794 особи. За останню добу обстежили 655 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, Луцьк, інфекція, хвороба
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