Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 11 жовтня
Сьогодні, 10:40
За останню добу на Волині зареєстровано 118 нових випадків захворювання на COVID-19.
Про це йдеться на сайті Волинської обласної державної адміністрації.
Одужало – 49 осіб. Нові випадки захворювання виявили: м. Луцьк – 25, Луцький район – 6, м. Нововолинськ – 23, Горохівський район – 11, Іваничівський район – 4, Ківерцівський район – 17, Ковельський район – 6, Локачинський район – 3, Любомльський район – 2, Любешівський район – 1, Маневицький район – 3, Ратнівський район – 2, Рожищенський район –9, Турійський район – 6.
Загалом, станом на 11 жовтня в області зареєстрували 9645 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 571 у дітей та 1043 у медичних працівників. Одужало 5806 осіб, з них 365 дітей та 714 медичних працівників. 196 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 2529 (в т. ч. 56 летальних)
• Луцький район – 935 (в т. ч. 16 летальних)
• м. Нововолинськ – 749 (в т. ч. 15 летальних)
• Володимир-Волинський район – 795 (в т. ч. 8 летальних)
• Горохівський район – 427 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 208 (в т. ч. 5 летальних)
• Камінь-Каширський район – 380 (в т. ч. 11 летальних)
• Ківерцівський район – 950 ( в т. ч. 16 летальних)
• Ковельський район – 693 (в т. ч. 20 летальних)
• Локачинський район – 95
• Любомльський район – 188 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –299 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 463 ( в т. ч. 13 летальних)
• Ратнівський район – 301 (в т.ч. 10 летальних)
• Рожищенський район – 227 (в т. ч. 5 летальних)
• Старовижівський район – 127 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 200 ( в т. ч. 2 летальний)
• Шацький район – 79 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 118 повідомленнь про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 56794 особи. За останню добу обстежили 655 осіб.
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Про це йдеться на сайті Волинської обласної державної адміністрації.
Одужало – 49 осіб. Нові випадки захворювання виявили: м. Луцьк – 25, Луцький район – 6, м. Нововолинськ – 23, Горохівський район – 11, Іваничівський район – 4, Ківерцівський район – 17, Ковельський район – 6, Локачинський район – 3, Любомльський район – 2, Любешівський район – 1, Маневицький район – 3, Ратнівський район – 2, Рожищенський район –9, Турійський район – 6.
Загалом, станом на 11 жовтня в області зареєстрували 9645 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 571 у дітей та 1043 у медичних працівників. Одужало 5806 осіб, з них 365 дітей та 714 медичних працівників. 196 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 2529 (в т. ч. 56 летальних)
• Луцький район – 935 (в т. ч. 16 летальних)
• м. Нововолинськ – 749 (в т. ч. 15 летальних)
• Володимир-Волинський район – 795 (в т. ч. 8 летальних)
• Горохівський район – 427 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 208 (в т. ч. 5 летальних)
• Камінь-Каширський район – 380 (в т. ч. 11 летальних)
• Ківерцівський район – 950 ( в т. ч. 16 летальних)
• Ковельський район – 693 (в т. ч. 20 летальних)
• Локачинський район – 95
• Любомльський район – 188 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –299 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 463 ( в т. ч. 13 летальних)
• Ратнівський район – 301 (в т.ч. 10 летальних)
• Рожищенський район – 227 (в т. ч. 5 летальних)
• Старовижівський район – 127 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 200 ( в т. ч. 2 летальний)
• Шацький район – 79 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 118 повідомленнь про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 56794 особи. За останню добу обстежили 655 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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