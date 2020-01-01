Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 11 жовтня





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Одужало – 49 осіб. Нові випадки захворювання виявили: м. Луцьк – 25, Луцький район – 6, м. Нововолинськ – 23, Горохівський район – 11, Іваничівський район – 4, Ківерцівський район – 17, Ковельський район – 6, Локачинський район – 3, Любомльський район – 2, Любешівський район – 1, Маневицький район – 3, Ратнівський район – 2, Рожищенський район –9, Турійський район – 6.



Загалом, станом на 11 жовтня в області зареєстрували 9645 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 571 у дітей та 1043 у медичних працівників. Одужало 5806 осіб, з них 365 дітей та 714 медичних працівників. 196 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).



Загалом коронавірусну хворобу виявили:



• м. Луцьк – 2529 (в т. ч. 56 летальних)

• Луцький район – 935 (в т. ч. 16 летальних)

• м. Нововолинськ – 749 (в т. ч. 15 летальних)

• Володимир-Волинський район – 795 (в т. ч. 8 летальних)

• Горохівський район – 427 (в т. ч. 10 летальних)

• Іваничівський район – 208 (в т. ч. 5 летальних)

• Камінь-Каширський район – 380 (в т. ч. 11 летальних)

• Ківерцівський район – 950 ( в т. ч. 16 летальних)

• Ковельський район – 693 (в т. ч. 20 летальних)

• Локачинський район – 95

• Любомльський район – 188 (в т. ч. 1 летальний)

• Любешівський район –299 (в т. ч. 5 летальних)

• Маневицький район – 463 ( в т. ч. 13 летальних)

• Ратнівський район – 301 (в т.ч. 10 летальних)

• Рожищенський район – 227 (в т. ч. 5 летальних)

• Старовижівський район – 127 ( в т.ч. 2 летальних)

• Турійський район – 200 ( в т. ч. 2 летальний)

• Шацький район – 79 (в т. ч. 1 летальний)



За попередню добу надійшло 118 повідомленнь про підозру на COVID-19.



По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 56794 особи. За останню добу обстежили 655 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу на Волині зареєстровано 118 нових випадків захворювання на COVID-19.Про це йдеться на сайті Волинської обласної державної адміністрації.Одужало – 49 осіб. Нові випадки захворювання виявили: м. Луцьк – 25, Луцький район – 6, м. Нововолинськ – 23, Горохівський район – 11, Іваничівський район – 4, Ківерцівський район – 17, Ковельський район – 6, Локачинський район – 3, Любомльський район – 2, Любешівський район – 1, Маневицький район – 3, Ратнівський район – 2, Рожищенський район –9, Турійський район – 6.Загалом, станом на 11 жовтня в області зареєстрували 9645 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 571 у дітей та 1043 у медичних працівників. Одужало 5806 осіб, з них 365 дітей та 714 медичних працівників. 196 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).• м. Луцьк – 2529 (в т. ч. 56 летальних)• Луцький район – 935 (в т. ч. 16 летальних)• м. Нововолинськ – 749 (в т. ч. 15 летальних)• Володимир-Волинський район – 795 (в т. ч. 8 летальних)• Горохівський район – 427 (в т. ч. 10 летальних)• Іваничівський район – 208 (в т. ч. 5 летальних)• Камінь-Каширський район – 380 (в т. ч. 11 летальних)• Ківерцівський район – 950 ( в т. ч. 16 летальних)• Ковельський район – 693 (в т. ч. 20 летальних)• Локачинський район – 95• Любомльський район – 188 (в т. ч. 1 летальний)• Любешівський район –299 (в т. ч. 5 летальних)• Маневицький район – 463 ( в т. ч. 13 летальних)• Ратнівський район – 301 (в т.ч. 10 летальних)• Рожищенський район – 227 (в т. ч. 5 летальних)• Старовижівський район – 127 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 200 ( в т. ч. 2 летальний)• Шацький район – 79 (в т. ч. 1 летальний)За попередню добу надійшло 118 повідомленнь про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 56794 особи. За останню добу обстежили 655 осіб.

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