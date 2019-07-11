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У Луцьку зафіксували покращення стану повітря

У Луцьку зафіксували покращення стану повітря
У Луцьку, Дніпрі, Миколаєві та Лисичанську спостерігалось одне з найпомітніших знижень рівня забруднення атмосферного повітря. Мова йде про період першого півріччя 2020 року.

Про це свідчать дані мережі спостережень Національної гідрометслужби України, – передає «Конкурент».

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря у містах України здійснена за даними мережі спостережень гідрометеорологічної служби, які отримані у 39 містах на 129 стаціонарних постах. В атмосферному повітрі визначався вміст 22 забруднювальних речовин.

Серед усіх максимальних та середніх показників у Луцьку було перевищення фенолу у 1,6 разів. За комплексним індексом забруднення атмосферного повітря місто посідає 15 сходинку з 39. Зокрема, легше дихається у Рівному, Тернополі, Івано-Франківську.


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Теги: повітря, Луцьк, гідрометеорологічна станція, забруднення
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