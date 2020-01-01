Якою буде погода у Луцьку в понеділок, 12 жовтня
Сьогодні, 17:40
Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє Sinoptik.
У Луцьку завтра варто очікувати хмарної погоди, але без дощу. Температура вночi коливатиметься від + 11 до +12º, вдень підніметься до +13 – +15º. Ввечері – до +16º.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам'ять преподобного Киріака, відлюдника. У народі цей день називався Плакальницею. 12 жовтня можливий перший снігопад. Часто застилали землю сирі тумани. Погода цього дня прогнозувала погоду на 2 березня: якщо день був сонячний, то слід очікувати сонячного початку весни.
За останні 130 років максимальну температуру цього дня фіксували у 1995-му і сягала вона аж 24,7º, мінімальна ж була у 1948 – -4,1º.
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Про це повідомляє Sinoptik.
У Луцьку завтра варто очікувати хмарної погоди, але без дощу. Температура вночi коливатиметься від + 11 до +12º, вдень підніметься до +13 – +15º. Ввечері – до +16º.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам'ять преподобного Киріака, відлюдника. У народі цей день називався Плакальницею. 12 жовтня можливий перший снігопад. Часто застилали землю сирі тумани. Погода цього дня прогнозувала погоду на 2 березня: якщо день був сонячний, то слід очікувати сонячного початку весни.
За останні 130 років максимальну температуру цього дня фіксували у 1995-му і сягала вона аж 24,7º, мінімальна ж була у 1948 – -4,1º.
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