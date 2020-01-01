вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Якою буде погода у Луцьку в понеділок, 12 жовтня

Якою буде погода у Луцьку в понеділок, 12 жовтня
Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Sinoptik.

У Луцьку завтра варто очікувати хмарної погоди, але без дощу. Температура вночi коливатиметься від + 11 до +12º, вдень підніметься до +13 – +15º. Ввечері – до +16º.

Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам'ять преподобного Киріака, відлюдника. У народі цей день називався Плакальницею. 12 жовтня можливий перший снігопад. Часто застилали землю сирі тумани. Погода цього дня прогнозувала погоду на 2 березня: якщо день був сонячний, то слід очікувати сонячного початку весни.

За останні 130 років максимальну температуру цього дня фіксували у 1995-му і сягала вона аж 24,7º, мінімальна ж була у 1948 – -4,1º.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, Луцьк, прогноз, осінь, хмарно
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку в понеділок, 12 жовтня
Сьогодні, 17:40
У центрі Луцька тестували фонтан. ВІДЕО
Сьогодні, 17:07
У Луцьку влаштували яскравий мистецький перформанс. ФОТО
Сьогодні, 16:50
До Дня художника у Ковелі відкрили масштабну виставку. ФОТО
Сьогодні, 16:25
У Львові троє людей отруїлися чадним газом, є загиблий
Сьогодні, 15:50
Схожі новини
Якою буде погода в Луцьку та Волинській області 11 вересня Якою буде погода в Луцьку та Волинській області 11 вересня
10 вересень, 20:00
Якою буде погода в Луцьку у понеділок, 21 вересня Якою буде погода в Луцьку у понеділок, 21 вересня
20 вересень, 19:30
Якою буде погода у Луцьку в неділю, 30 серпня Якою буде погода у Луцьку в неділю, 30 серпня
29 серпень, 18:30
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 16 липня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 16 липня
15 липень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Якою буде погода у Луцьку в понеділок, 12 жовтня
Сьогодні, 17:40
 0
У центрі Луцька тестували фонтан. ВІДЕО
Сьогодні, 17:07
 0
У Луцьку влаштували яскравий мистецький перформанс. ФОТО
Сьогодні, 16:50
 0
До Дня художника у Ковелі відкрили масштабну виставку. ФОТО
Сьогодні, 16:25
 0
У Львові троє людей отруїлися чадним газом, є загиблий
Сьогодні, 15:50
 0
Медіа
відео
1/8