Якою буде погода у Луцьку в понеділок, 12 жовтня

Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Опадів не передбачається.Про це повідомляє Sinoptik.У Луцьку завтра варто очікувати хмарної погоди, але без дощу. Температура вночi коливатиметься від + 11 до +12º, вдень підніметься до +13 – +15º. Ввечері – до +16º.Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам'ять преподобного Киріака, відлюдника. У народі цей день називався Плакальницею. 12 жовтня можливий перший снігопад. Часто застилали землю сирі тумани. Погода цього дня прогнозувала погоду на 2 березня: якщо день був сонячний, то слід очікувати сонячного початку весни.За останні 130 років максимальну температуру цього дня фіксували у 1995-му і сягала вона аж 24,7º, мінімальна ж була у 1948 – -4,1º.