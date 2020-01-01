На «Ягодині» затримали псевдоавстрійця, який намагався незаконно перетнути кордон

На українсько-польському кордоні прикордонники Луцького загону затримали турка, який видавав себе за громадянина Австрії.Про це повідомляє пресслужба відомства.Іноземця затримали сьогодні вранці, 11 жовтня, в пункті пропуску «Ягодин» під час оформлення на виїзд з України. Чоловік, який слідував до Польщі в якості пасажира «BMW», надав на оформлення паспорт та ID-картку громадянина Австрії. В ході перевірки документів у інспектора виникли сумніви щодо їх дійсності.Дослідивши паспорт та ідентифікаційну картку за допомогою спеціального обладнання, прикордонники з'ясували, що вони повністю підроблені. Згодом, під час співбесіди чоловік зізнався, що насправді є громадянином Туреччини, 1974 року народження.Іноземця правоохоронці за кордон не пропустили, а затримали за спробу незаконного перетинання державного кордону. Крім того, через використання ним завідомо підроблених документів, прикордонники проінформували співробітників Національної поліції.