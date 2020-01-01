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У центрі Луцька тестували фонтан. ВІДЕО

У центрі Луцька тестували фонтан. ВІДЕО
У центрі Луцька у неділю, 11 жовтня, тестували запуск нового фонтану, що буде працювати на Театральному майдані.

Судячи з вигляду, роботи добігають кінця, – пише «Конкурент».

Спочатку об’єкт планували здати до Дня Незалежності, потім до Дня міста. Однак роботи затягнулися.

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Відповідно до проекту, тут мають бути струмені води, що б'ють з землі. А поруч – місце для відпочинку.

Нагадаємо: вартість робіт із капітального ремонту фонтану із облаштуванням комплексу рекреаційний споруд на Театральному майдані обійдеться бюджету в 12 мільйонів 418 тисяч 923,48 гривень, враховуючи ПДВ.


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Теги: фонтан, Луцьк, тестування
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